F1 | Verstappen campione già nella Sprint: ecco le combinazioni

Max Verstappen è ad un soffio dalla conquista del suo terzo titolo iridato in Formula 1. Il pilota della Red Bull è arrivato in Qatar a quota 400 punti e con 177 lunghezze di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Sergio Perez, che è l'unico che può ancora fermare aritmeticamente il sogno dell'olandese.

Anche aggiudicandosi tutti i sei Gran Premi rimanenti e le tre Sprint, il messicano arriverebbe al massimo a quota 403 punti. Questo vuol dire che Max potrebbe laurearsi campione già oggi a Lusail, portandosi a casa 3 punti nella Sprint.

Tenendo conto dei punteggi messi in palio nella gara breve del sabato, che vanno a scalare dagli otto del vincitore fino al singolo punticino dell'ottavo posto, a Verstappen basterebbe piazzarsi sesto per fare festa senza dover neppure guardare come si è piazzato il compagno di box.

Se Checo non dovesse arrivare nelle prime tre posizioni, però, Max sarebbe campione anche in caso di ritiro. Inoltre, se Perez dovesse piazzarsi secondo o terzo, a Verstappen invece servirebbero rispettivamente un settimo o un ottavo posto per chiudere aritmeticamente i conti oggi.

Tra le altre cose, la situazione sembra sorridere al leader iridato, che prenderà il via dalla terza casella dello schieramento di partenza della Sprint, mentre Perez si schiererà solamente in ottava posizione. In ogni caso, Max si troverebbe ancora in una posizione di forza domani, visto che ha firmato la pole position per la gara lunga, mentre la RB19 gemella di Perez si andrà a schierare solamente in 13° posizione sulla griglia di domenica.