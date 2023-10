F1 | Aston Martin: la crisi di Stroll allontana anche papà Lawrence?

Per la quarta volta consecutiva Lance Stroll è stato eliminato al termine della Q1, non riuscendo ad andare oltre il diciassettesimo tempo, come a Suzuka due settimane fa. Tornato ai box il pilota dell’Aston Martin è sceso dalla monoposto visibilmente nervoso, e alle telecamere non è sfuggito il momento in cui il suo fisioterapista, Henry Howe, lo ha approcciato per ricordargli di recarsi al controllo del peso.

Stroll come risposta lo ha spintonato, poi entrambi sono stati nascosti dai pannelli del retro-box. Una decina di minuti dopo Lance ha dovuto presenziare alle rituali interviste post-qualifiche, rispondendo a quattro domande con monosillabi e commentando la sua giornata come “una mer..”.

Per Lawrence Stroll è un grattacapo, perché nella stagione in cui il progetto Aston Martin è definitivamente decollato, a mancare è stato suo figlio. Nessuno si aspettava che Lance sarebbe stato in grado di confermare un rendimento in linea con quello di Fernando Alonso, ma è innegabile che dopo la pausa estiva il rendimento di Stroll si è confermato in picchiata. Lo sfogo di ieri smentisce in parte chi aveva descritto un Lance annoiato e privo di interesse, ma il problema resta.

Un gap di questa portata non è da Formula 1, soprattutto se ad accusarlo è un pilota d’esperienza (Stroll disputerà questo weekend il suo GP numero 140) che sembra precipitare sempre più in una spirale negativa. L’Aston Martin, a causa soprattutto dei risultati di Stroll, rischia di precipitare al quinto posto nella classifica Costruttori dopo essere stata a lungo seconda, ma in ballo c’è una partita ancora più importante dei benefit finanziari garantiti dalla posizione nella classifica finale, per quanto si tratti comunque di cifre significative.

Lawrence Stroll è a un bivio

Il magnate canadese da quindici anni è molto impegnato nella gestione della carriera del figlio, un percorso iniziato dal kart e proseguito fino all’acquisto di una squadra di Formula 1. Il passaggio da Racing Point ad Aston Martin ha richiesto ingenti investimenti finanziari, ma il tradizionale fiuto di Stroll sr. è stato ripagato da una grande rivalutazione che hanno avuto tutte le squadre di Formula 1, quindi al momento il saldo è potenzialmente in attivo.

Lance ha a disposizione altri cinque weekend di gara per cercare di riportarsi in posizioni accettabili, ma al momento non ci sono segnali in questa direzione, creando imbarazzo all’interno della squadra. In questo scenario Stroll sr. potrebbe essere costretto a decidere il da farsi, un passo che va oltre i dubbi sul futuro di Lance. Se il progetto Aston Martin è stato pensato solo come un’opportunità di carriera per il figlio, la presenza di Stroll sr. in Formula 1 potrebbe essere giunta al capolinea.

Non è causale che nelle ultime settimane siano trapelate indiscrezioni secondo le quali la squadra potrebbe essere ceduta, con tanto di potenziali candidati all’acquisto. Si parla della compagnia petrolifera Aramco (già partner della squadra) e di un importante fondo di investimenti, sempre dell’area mediorientale.

Finanziariamente sarebbe un affare, l’ennesimo messo a segno da Lawrence Stroll, ma in questo caso l’aspetto economico passerebbe in secondo piano davanti alla fine del sogno di un padre. C’è un ultimo scenario, che va oltre la carriera di Lance. Questa settimana Aston Martin ha ufficializzato la partenza del programma WEC, una destinazione perfetta nel caso Lance decidesse di averne abbastanza della Formula 1, lasciando che nel paddock del Circus resti il papà, impegnato ad inseguire un sogno, questa volta tutto suo.

