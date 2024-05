F1 | Vasseur: "Weekend dolceamaro, ma ora ce la giochiamo"

La Ferrari è competitiva, sì, ma non ancora a sufficienza per lottare per la vittoria con costanza. Questo sembra essere l'assunto offerto dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, sede del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna andato in scena questo pomeriggio.

Al termine della gara, Frédéric Vasseur si è concesso ai microfoni di Sky Sport F1 per fare il punto sul fine settimana appena concluso, ma anche sulle aspettative riguardo i prossimi due appuntamenti del calendario, ossia i gran premi di Monaco e Canada che arriveranno in rapida successione.

Vasseur, come giudica il fine settimana di Imola della Ferrari?

"Vorrei ringraziare i tifosi perché è speciale quello che abbiamo visto sotto il podio. Voglio ringraziarli perché ci hanno dato energia positiva per tutto il fine settimana. Ora abbiamo sensazioni un po' contrastanti perché credo che oggi fosse impossibile fare meglio di quello che abbiamo fatto. perché era difficile superare. Siamo riusciti ad avvicinarci alle McLaren, ma poi abbiamo surriscaldato le gomme e la differenza di velocità tra le macchine non era così grossa, per cui fare i sorpassi si è rivelato impossibile. Però è che ieri avremmo potuto fare un lavoro migliore in qualifica, se fossimo partiti più avanti, oggi sarebbe stata un'altra storia. Ma ora concentriamoci su Monaco, si ripartirà da zero e non dovremo aspettare tanto per la prossima gara".

Date le prestazioni viste in questo fine settimana, è possibile dire che sia un nuovo inizio per la Formula 1?

"Possiamo dire che è un nuovo inizio per la Formula 1, sì, perché oggi ci sono stati tre team molto vicini tra loro, in soli 6 secondi dopo 60 giri. Questo significa che c'è meno di un decimo tra le tre vetture ed è anche quello che abbiamo potuto vedere ieri e questa è una cosa molto bella per il campionato".

Pensa che sia possibile ora battere Verstappen?

"Battere Max non lo so, ma è certo che abbiamo un passo molto simile e ora siamo in lotta con loro. C'è bisogno di fare un altro piccolo passo avanti, ma ogni gara fa storia a sé. E Monaco darà un esito ancora diverso".

Com'è andata la gara di Sainz? Quali problemi ha avuto?

"La gara di Carlos credo sia stata più una questione di traffico e di posizione più che di reali difficoltà legate al passo in sé. Ma anche di gestione delle gomme. Credo che abbia gestito troppo le gomme, poi queste si sono surriscaldate. Abbiamo cercato di coprire Hamilton e Russell dietro di noi. E' stata più una questione di circostanze della gara, ma il suo passo era buono".

Pensa che le Mercedes abbiano fatto passi avanti nelle ultime gare?

"Le Mercedes? Erano 28 secondi dietro a Charles a gara finita, per cui sì, credo che si siano avvicinate un po'".

La Ferrari ora può sperare di essere competitiva su tutte le piste?

"Di pista in pista i valori saranno diversi per questioni di assetto e di caratteristiche delle vetture. Ora andiamo a Monte-Carlo, poi andremo in Canada, con piste davvero molto diverse tra loro. Questo farà vedere anche risultati diversi. Fa parte dello spettacolo che è la Formula 1. Una situazione in cui ci sono 5 o 6 macchine che possono vincere".

Data la competitività della Ferrari, è tempo di fissare nuovi obiettivi per la stagione?

"Non voglio fissare obiettivi per la stagione. Voglio solo fare un lavoro migliore di fine settimana in fine settimana. Dobbiamo rappresentare sempre al meglio l'azienda, cercando di prendere la direzione giusta".

Secondo lei sarà possibile vincere a Monaco?

"Difficile sapere come andremo a Monaco, perché è un circuito talmente atipico che è difficile poter dire come andremo. Sono sicuro che avremo 2 piloti estremamente motivati la prossima settimana. penso che a Monaco avremo tutte le caratteristiche per fare un buon lavoro. Poi, in Canada, saranno decisivi i cordoli e ho la sensazione che la nostra macchina non sia tanto male. Dobbiamo trovare il giusto bilanciamento sul carico aerodinamico e fare delle modifiche d'assetto, però sui cordoli credo che siamo in buona posizione".