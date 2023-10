F1 | Vasseur: "Non sono soddisfatto né del via, né del risultato"

Dopo la grande pole e l'intera prima fila conquistata ieri dalla Ferrari al Gran Premio del Messico, era chiaro che le Rosse non avessero le qualità necessarie per poter ambire alla vittoria dell'evento americano, se non grazie a fattori indipendenti dalla sua volontà.

Questi non si sono verificati, facendo retrocedere le due SF-23 di Charles Leclerc e Carlos Sainz in terza e quarta posizione, superate da Max Verstappen e Lewis Hamilton.

A rendere tutto complicato è stata una partenza meno buona delle aspettative, che ha permesso a Max, Perez e agli altri di attaccare le Ferrari sin dalla prima curva, creando il caos che ha portato al ritiro di Perez e Max in vetta.

Al termine della gara, il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur ha commentato la gara delle Rosse ai microfoni di Sky Sport, sottolineando come la brutta partenza dei suoi piloti abbia giocato un ruolo fondamentale.

"Non sono soddisfatto della partenza. Non è questione di gestione, è che siamo partiti male e abbiamo concesso la scia a tutti, perdendo il controllo della situazione. Innanzitutto se parti male perdi terreno dagli altri e perdi la scia. Questo ha portato Charles a trovarsi tra Verstappen e Perez e, in seguito, ad avere il contatto con loro. A quel punto s'è rotta parte dell'ala e anche con Carlos abbiamo avuto problemi. Ma il problema di fondo è che siamo partiti male, perché Max è già davanti a Carlos dopo pochi metri".

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Il contatto tra Charles Leclerc, Ferrari SF-23 e Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 alla partenza

"Non siamo soddisfatti, non è un buon risultato se guardiamo la griglia. Direi però che il fine settimana non è così negativo per il ritmo in qualifica e anche il ritmo nel primo stint è stato buon pur avendo un danno all'ala anteriore sulla macchina di Leclerc. Siamo riusciti a stare vicini a Verstappen. Però poi abbiamo faticato nella ripartenza con le Hard. La nostra gara è peggiorata molto dopo la ripartenza, almeno rispetto ad altri. Il terzo e quarto posto non è drammatico, ma dobbiamo fare meglio la prossima gara".

Nel contatto con Perez, Leclerc ha riportato danni all'ala anteriore (perso l'endplate di sinistra) perdendo così parte del bilanciamento della sua monoposto. Il problema più grosso, però, è stato legato alle gomme. Nella ripartenza dopo la bandiera rossa esposta per un brutto incidente occorso a Kevin Magnussen, Leclerc ha avuto un treno di Hard per poter arrivare alla fine. Queste, però, non hanno garantito le prestazioni attese.

"Dopo l'incidente iniziale credo che il bilanciamento della macchina di Leclerc non fosse ideale. Però noi abbiamo faticato per un problema di gomme. La gomma Medium era migliore per la nostra vettura e il distacco di Max era relativo al danno che avevamo. Abbiamo gestito bene il distacco da lui pur avendo un danno. Invece, con le Hard, abbiamo faticato con il ritmo".

"E' stato molto più difficile ripartire e ad avere un buon passo. Siamo stati sorpresi di vedere Hamilton fare così tanti giri su gomme medium. Per il secondo stint non potevamo contare su un set di Medium nuove. Ne avevamo solo uno usato dopo la qualifica ed era un po' al limite per la durata", ha concluso il team principal della Ferrari.