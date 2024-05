F1 | Vasseur: "Ferrari più preparata per domenica. Newey? Non commento"

La Ferrari chiude la Sprint Qualifying con un'inattesa prima fila da parte di Charles Leclerc e il quinto tempo di Carlos Sainz. Sorprendente, se pensiamo che il monegasco ha perso quasi per intero tutta la prima e unica sessione di prove libere a causa di un suo errore.

La Ferrari ha funzionato bene con le gomme Soft, rivelandosi la principale rivale delle Red Bull dopo non aver convinto invece sulle Medium utilizzate sia in Q1 che in Q2.

Al termine della Sprint Qualifying, il team principal della Ferrari Frédéric Vasseur è intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 per commentare la sessione, definendosi soddisfatto del risultato ottenuto nel pomeriggio di Miami.

"Abbiamo già visto la scorsa gara come le prestazioni e i risultati possano cambiare da una sessione all'altra se si utilizzano gomme differenti. Ma anche stavolta è stata una questione di pochi decimi. Credo che Norris abbia commesso un errore, ma a volte basta davvero poco per passare dalla seconda posizione alla quarta o alla quinta. Credo che Leclerc abbia migliorato giro dopo giro, nonostante stamattina non abbia praticamente girato nelle libere. Per noi è stata una buona sessione".

Nelle Libere 1 in pochi hanno provato realmente long run per simulare la situazione che i team troveranno domani nella Sprint Race e nella gara domenicale. Quel che è certo, è che la Ferrari si è concentrata maggiormente nella preparazione della gara tradizionale e la Sprint servirà da banco prova.

"Difficile avere un quadro chiaro per la Sprint di domani e la gara di domenica. Non abbiamo fatto stint lunghi con le Medium e le Soft. Ci siamo preparati di più per i long run di domenica, ma dobbiamo prendere la Sprint come una buona preparazione per la gara di domenica. Certo, se avremo l'opportunità di fare buoni punti, è bene farli".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Però sono contento del lavoro fatto oggi. Non ci aspettavamo la prima fila da parte di Charles. Mentre Carlos, fino all'ultima curva era all'altezza del tempo di Charles, quindi siamo in buona posizione con le Soft. Ora dovremo vedere domani come ci comporteremo negli stint più lunghi. Credo che avremo più carico aerodinamico e drag rispetto agli altri".

"Leclerc stato un po' sorpreso oggi nelle prime curve con le Soft. Stamattina non le aveva provate. Alla fine si parla di centesimi di secondo persi, ma nel complesso direi che oggi è stata una buona sessione per noi. Ora dobbiamo concentrarci su domani, fare una buona partenza per poi vedere quale sarà la situazione sul degrado gomme".

Inevitabile poi chiedere un commento sulle voci che vorrebbero Newey vicino a un accordo con la Ferrari. Vasseur, però, ha evitato di commentare in modo elegante, senza lasciare alcun tipo di indizio sul futuro del progettista di Stratford-upon-Avon.

"Non voglio commentare, non voglio fare speculazioni a riguardo. Lui lascerà la Red Bull, noi ci concentriamo su noi stessi", ha concluso il manager francese.