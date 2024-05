F1 | Vasseur: "C'è rammarico, volevamo la pole. Domani fondamentale il DRS"

La Ferrari si è confermata forte e prima rivale del binomio Max Verstappen - Red Bull Racing firmando il secondo e il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Miami rispettivamente con Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz.

I due piloti della Rossa - che in questo fine settimana vestono d'azzurro come i meccanici della Scuderia - hanno ribadito lo status di seconda forza dello schieramento ormai nelle mani della Ferrari sin dall'inizio della stagione. Le SF-24 continuano a essere sprovviste di aggiornamenti, ma si rivelano comunque molto solide.

Il fatto che nel box ci sia rammarico, pensando che l'obiettivo realistico potesse essere la pole, deve essere letto come un buon segnale: significa che il team non solo è ambizioso, ma pensa di avere le carte in regola per battere la Red Bull e di poterla mettere in difficoltà.

"Nel complesso abbiamo ottenuto un buon risultato con il secondo e terzo posto, inserendoci tra le Red Bull che sono prima e quarta", ha dichiarato Frédéric Vasseur ai microfoni di Sky Sport F1 al termine delle qualifiche di Miami.

"C'è un po' di frustrazione dopo le qualifiche perché speravamo in un risultato migliore, ma è stato difficile per tutti mettere insieme un buon giro con le Soft. Però nel complesso il risultato è positivo, siamo nelle prime posizioni con entrambe le vetture. Vedremo come andrà domani".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Tanti team, compresa la Ferrari, hanno avuto problemi a trovare il limite sul giro secco sfruttando le mescole Soft. Sebbene queste conferiscano il miglior grip possibile tra le gomme realizzate dalla Pirelli, a Miami ci sono stati tanti piloti che hanno commesso errori per mancanza di grip. La gara, però, si svolgerà prevalentemente con Medium e Hard, dunque la situazione dovrebbe essere diversa.

"Il passo gara sarà una storia diversa rispetto al giro secco anche perché non correremo con le Soft. Con le Soft nel complesso credo fossimo tutti al limite e se eccedevi un po' andavi oltre. E questo è stato vero per i nostri piloti, ma anche per le altre 18 vetture".

Il passo gara della Rossa visto nella Sprint Race è stato incoraggiante. Leclerc ha concluso i 19 giri della gara staccato di 2 secondi da Verstappen e il degrado gomme visto sia sulla SF-24 che sulla monoposto rivale fa pensare che la Ferrari possa pensare di mettere pressione alla Red Bull.

"Stamattina siamo risultati leggermente più lenti di Max durante la Sprint Race, di 1 o 2 decimi. Max era molto forte nei primi 2-3 giri, poi ha sofferto e poi è tornato ad avere un bel ritmo. Domani sarà molto importante il primo giro della gara. Se riusciremo a prendere il DRS nei primi giri sarà importantissimo perché il DRS è molto potente qui a Miami. E questo significa che dobbiamo migliorare qualcosa a partire dal primo giro. La gara sarà lunga e la differenza potrà farla in degrado. Stamattina non abbiamo avuto problemi. Vedremo domani".

Per quanto riguarda la partenza di domani, Vasseur non teme manovre fratricide da parte dei propri piloti. "Non abbiamo bisogno di parlare con Charles e Carlos per la partenza. Sono dei professionisti".