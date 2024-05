F1 | Sainz: "Qualifica complessa, ma parto terzo dal lato pulito"

Quinto ieri con tanti rimpianti, terzo oggi con qualche sorriso in più. Il sabato di Carlos Sainz si è chiuso con una seconda fila che lascia qualche segnale positivo e incoraggiante in vista della gara di domani, soprattutto tenendo a mente l’andamento della sprint race al mattino, passata interamente alle spalle di Daniel Ricciardo.

Proprio per questo, riuscire a centrare la seconda fila, oltretutto anche davanti a Sergio Perez con la Red Bull, rappresenta un ottimo punto di partenza su cui costruire la gara di domenica, con l’idea di provare a concretizzare in punti importanti per la classifica. All’inizio del weekend la McLaren sembrava poter essere una minaccia, ma sul giro secco il team sembra non aver compreso a fondo come poter estrarre il potenziale della MCL38, motivo per il quale entrambi i piloti di Woking scatteranno dietro le Ferrari.

Su una pista così complessa dal punto di vista delle temperature e della gestione gomma come quello di Miami, l’importante era mettere insieme un giro senza grandi sbavature. Come si è visto anche oggi in qualifica, alla fine nel secondo tentativo quasi nessun pilota è stato in grado di migliorare il tempo del primo tentativo, a dimostrazione di come fosse complicato riuscire a mettere insieme tutti i vari pezzi del puzzle.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Proprio pensando all’andamento della sprint, Sainz si ritiene soddisfatto del terzo posto finale, perché lo metterà nella posizione di poter lottare direttamente con i primi invece di essere costretto a inseguire dietro a una vettura più lenta.

“Onestamente è un po' un peccato per questa mattina. Non sono riuscito a superare Ricciardo, ma so che il ritmo c'era e che con una qualifica migliore avrei potuto essere tra i primi tre. Siamo riusciti a fare dei giri puliti. Qui è davvero difficile con le nuove soft, ogni giro è un'avventura con il vento e non si sa cosa succederà. Tenendo conto di tutto questo, i giri non sono stati male”, ha spiegato lo spagnolo nelle interviste, sottolineando l’importanza di aver centrato la seconda fila.

Se in altri appuntamenti l’importante era portare la gomma nella giusta finestra, qui il rischio era quello di surriscaldarla ancor prima di iniziare il giro, come visto per alcuni piloti nella qualifica di ieri. Un tema che avrà una sua grande importanza anche in gara domani, dove ci si attendono temperature molto alte. Indubbiamente il fatto che la gara sarà concentrata sui compound più duri darà una mano a contenere il surriscaldamento, ma è chiaro che, dovendo girare tornata dopo tornata, sarà difficile far rifiatare gli pneumatici, dovendo contenere il degrado termico.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

“Qui, quando si finisce il giro spesso si ha la sensazione che si sarebbe potuto andare molto più veloci facendo un giro più pulito, ma è quasi impossibile fare un giro perfetto qui. C'è sempre un punto in cui si scivola con il posteriore, un punto in cui si surriscaldano le gomme, un punto in cui il vento soffia in modo diverso e si inizia a fare fatica nella gestione della vettura, quindi è molto difficile trovare un equilibrio tra tutti questi elementi”, ha aggiunto il Ferrarista, che ha poi rimarcato perché il terzo posto, tra l’altra dal lato pulito della griglia, possa rappresentare un ottimo punto di partenza su una pista dove è difficile seguire.

“Miami è una pista molto difficile su cui guidare. Ecco perché la terza posizione, dal lato pulito della griglia per domani, potrebbe essere un buon punto di partenza”.