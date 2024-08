F1 | Vasseur: "Bella gara, ma noi vogliamo vincere e Norris è lontano"

Di solito il detto "Domani è un altro giorno" lascia intendere perfettamente che le cose possano cambiare in poche ore. Oggi, al termine del Gran Premio d'Olanda, la Ferrari ha reso tangibile quella frase, passando da una qualifica al limite del disastroso a un podio e a un quinto posto difficili da pronosticare.

Invece questo si è puntualmente avverato grazie a una consistenza delle Ferrari in realtà intravista nel passo gara provato da Charles Leclerc al venerdì. Oggi la Ferrari ha davvero fatto tutto nel migliore dei modi, a partire dai piloti, per arrivare al muretto box con le strategie e due ottimi pit stop fatti dai meccanici. Questo ha reso possibile ottenere un risultato ben al di sopra delle aspettative su una pista, almeno sulla carta, ostica per le SF-24.

Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari, ha commentato la gara delle due Rosse ai microfoni di Sky Sport F1 una volta completata la gara olandese.

Vasseur, una gara inattesa e un risultato impensabile sino a questa mattina per le Ferrari...

"E' stata una gran bella gara per noi. Prima della gara avevamo parlato dicendo di non essere tanto ottimisti qui a Zandvoort. Anche le qualifiche sono state complesse, ma oggi è andato tutto bene. Abbiamo fatto un'ottima strategia, ottimi pit stop, una buona partenza, un'ottima gestione delle gomme da parte di entrambi i piloti. Charles è è riuscito a tenere dietro Piastri nonostante Oscar avesse gomme più fresche. Dobbiamo essere positivi e apprezzare il risultato, ma anche tenere a mente che Norris è arrivato molto avanti e noi dobbiamo puntare a vincere, non al terzo posto. Detto questo, abbiamo fatto una bella prestazione".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, sul podio Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Qual è stato il fattore che ha aiutato la Ferrari a firmare una gara del genere?

"Probabilmente, al di là di Norris, si parla di decimi di secondo. A volte è possibile trovare una dinamica positiva della gara, magari con la gestione delle gomme. E noi già da venerdì avevamo la sensazione di essere in condizioni migliori con gomme usate rispetto a quelle nuove e oggi è stato palese. E' stato un fine settimana positivo e dobbiamo costruire l'ultima parte della stagione su queste basi, anche perché mancano ancora 9 gare su piste che si adatteranno meglio alla nostra vettura e c'è in arrivo un pacchetto di novità. Concentriamoci sulle prossime gare".

Un risultato, quindi, che fa morale anche in vista della gara di casa che si disputerà tra appena una settimana...

"Sicuramente è positivo anche per la fiducia del team. Sappiamo che a Monza saremo sicuramente in condizioni migliori per quanto riguarda l'adattamento alla pista, però teniamo anche a mente che Norris oggi è arrivato molto lontano".

Il passo gara delle Ferrari è stato sorprendente: Leclerc ha chiuso a meno di 5 secondi da Verstappen che partiva secondo e ha comandato la gara per qualche giro.

"Sì, è stato sorprendente ma siamo andati bene. Abbiamo chiesto a Charles di fare un giro spinto alla fine ed è riuscito a fare un bel passo. Charles è sempre riuscito a essere in gestione per tutta la gara. Quando non sei costretto a essere al limite è sempre un bel segnale. Max è riuscito a gestire il suo vantaggio su Charles, ma abbiamo chiuso a meno di 5 secondi da lui. E se consideriamo che Charles è partito 4 posizioni dietro, il gap è stato accumulato tutto nel primo giro. E' un passo positivo, ma non è sufficiente. Ma è comunque un passo avanti".