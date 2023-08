F1 | Vasseur: "Abbiamo fatto dei test. Ecco perché siamo lontani"

Guardando ai soli risultati, la Ferrari oggi è andata incontro a una delle giornate più difficili dell'anno. A Zandvoort tutti i piloti impiegati dal Cavallino Rampante - i due titolari più Robert Shwartzman nelle Libere 1 - non sono riusciti a entrare in Top 10 nelle prime due sessioni di prove del Gran Premio d'Olanda.

I distacchi dai tempi di riferimento delle sessioni non sono ampi, ma solo perché Zandvoort è la seconda pista più corta del Mondiale 2023 di Formula 1. Dunque i distacchi devono essere rapportati alla lunghezza della pista per essere interpretati correttamente.

Al termine della seconda sessione di prove libere, Frédéric Vasseur, team principal della Scuderia di Maranello, si è concesso ai microfoni di Sky Sport F1 per fare il punto sul lavoro svolto dalla sua squadra nella giornata odierna. A dispetto di ciò che ha detto il cronometro, la fiducia all'interno del team è molto più elevata.

"Credo che oggi la situazione fosse complicata. Abbiamo provato diverse cose al mattino e anche al pomeriggio sulla monoposto. Questo significa che ci siamo concentrati più su questo che sulla prestazione pura. CI sono state 10 macchine in pochi decimi, e questo significa che dovremo mettere tutto assieme per la giornata di domani. Abbiamo fatto un buon passo avanti per quanto riguarda l'approccio del weekend e siamo piuttosto fiduciosi".

"I limiti di oggi sono legati al mettere assieme tutto per fare un buon giro. C'è stata una differenza importante tra i due piloti tra curva a curva. Abbiamo visto Hamilton che è 3 decimi più veloce di noi, ma lo è in appena una curva. Quindi dobbiamo prenderla con calma per capire la situazione e ottimizzare le cose, non siamo lontani. Abbiamo margine di miglioramento".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La Ferrari si è dedicata completamente alla valutazione di diverse quantità di carico aerodinamico sull'ala posteriore. Ha fatto questo al mattino con Shwartzman e Charles Leclerc, ma anche al pomeriggio con Carlos Sainz Jr. tornato titolare della sua SF-23 nella sessione pomeridiana.

"Oggi abbiamo girato con meno carico dei nostri rivali perché era una delle cose che dovevamo provare. Non abbiamo giorni di test durante l'anno. Abbiamo il simulatore, la galleria del vento, ma l'unico momento in cui possiamo fare dei test è il venerdì. Per cui abbiamo cercato di coprire tutti gli aspetti dell'ala per avere un quadro completo di come può andare. Lo abbiamo fatto sia con Shwartzman che con Leclerc. E' andato tutto secondo i piani".

Il passo gara, così come il giro secco, non è stato brillante da parte delle Ferrari. Vasseur, invece, pensa che il ritmo delle Rosse non sia stato affatto male. Poi il lavoro che sarà svolto nella notte dovrebbe aiutare la Ferrari a tornare in lizza per punti importanti anche in questo fine settimana.

"Il passo gara è stato buono oggi, ma è più questione che ci mancassero 2 decimi sulla simulazione di qualifica. Abbiamo avuto questa situazione per tutta la sessione. E' per questo che non siamo preoccupati per la situazione".