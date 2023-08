F1 | AlphaTauri: Ricciardo ha il polso rotto. Lawson al suo posto

Per AlphaTauri e Daniel Ricciardo non avrebbe potuto esserci un riavvio di stagione peggiore. Al pilota australiano è stata diagnosticata la frattura di un metacarpo del polso sinistro, frutto dell'incidente avvenuto in Curva 3 dopo 10 minuti dall'inizio del secondo turno di prove libere del Gran Premio d'Olanda.

Ricciardo, giunto alla Curva 3 - una delle due sopraelevate della pista di Zandvoort - è stato costretto a frenare bruscamente dopo aver trovato in traiettoria la McLaren MCL60 di Oscar Piastri.

Il connazionale era appena finito contro le barriere dopo aver perso il posteriore della sua monoposto per via dell'utilizzo delle gomme Hard su una pista ancora poco gommata. Piastri si era trovato fuori traiettoria per evitare una Williams che stava procedendo all'interno della curva.

Ricciardo ha scelto a sua volta la traiettoria esterna per lasciare spazio agli altri piloti, ma non ha avuto tempo di fare altre manovre se non frenare violentemente e finire per questo contro le barriere.

Il pilota di AlphaTauri è uscito dalla propria monoposto con le proprie gambe, senza l'aiuto odei commissari esattamente come Piastri, ma si è subito tenuto l'avanbraccio sinistro. L'entità dell'impatto sembrava suggerire una semplice contusione, ma dopo i primi accertamenti al Centro Medico, Daniel è stato portato all'ospedale, dove gli è stata diagnosticata la frattura del polso sinistro in seguito ai raggi fatti all'arto.

Marshals with the damaged car of Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

La frattura metterà Ricciardo fuori dai giochi per questo fine settimana, ma quasi certamente anche per il Gran Premio d'Italia che si terrà a Monza la prossima settimana. A Zandvoort AlphaTauri ha deciso di far esordire uno dei piloti sotto contratto con Red Bull e prodotto dell'academy di Milton Keynes: Liam Lawson.

Il neozelandese, classe 2002, si appresta così a fare il suo esordio in Formula 1 all'età di 21 anni. Nel corso di questa stagione era già stato nei radar di Franz Tost per sostituire Nyck De Vries, ma poi Red Bull ha preferito mettere in macchina il ben più esperto Ricciardo. Questa volta il suo turno è arrivato davvero, e sarà il nuovo compagno di squadra di Yuki Tsunoda per qualche gran premio correndo con il numero 40.

Difficile ipotizzare quante gare dovrà attendere Ricciardo per tornare titolare del suo sedile, ma una frattura al polso lo terrà lontano dalle piste per almeno di un paio di gare, a meno di recuperi portentosi nel corso delle prossime settimane. L'articolazione è molto delicata e altrettanto importante: ci vorrà tempo per recuperare al meglio la piena funzionalità.