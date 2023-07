F1 | Tecnica Mercedes: bocche più strette e pance più scavate

La Mercedes molto probabilmente ha portato l’ultimo pacchetto di aggiornamento della W14: a Spa Francorchamps, infatti, la freccia nera si è presentata con importanti novità alle fiancate che riguardano diversi aspetti delle pance, alla ricerca di una migliore efficienza aerodinamica.

Va detto che la monoposto della Stella più passano i GP e più si snatura rispetto al concetto di W14 iniziale: ripudiato da James Allison il concetto delle “zero pods”, voluto con insistenza dall’ex direttore tecnico Mike Elliott, la tendenza corrente è di avvicinare la vettura di Brackley a quelle che sono le tendenze che vanno per la maggiore, vale a dire riducendo la sezione della bocca dei radiatori e scavando le fiancate nella zona più bassa, quella più vicina al fondo con il chiaro intento di ridurre la resistenza all’avanzamento, per migliorare la velocità massima molto importante su una pista come quella delle Ardenne e la portata del flusso pulito sul marciapiede.

Mercedes W14: le nuove fiancate della W14 Photo by: Roberto Chinchero

Dopo la strepitosa pole position di Lewis Hamilton su un circuito toboga come l’Hungaroring, la Mercedes cerca una conferma su una pista che richiede un compromesso di assetto aerodinamico per soddisfare le esigenze dei lunghi rettilinei caratteristici di T1 e T3 e il tratto centrale più guidato dove il carico aerodinamico potrebbe essere decisivo.

Red Bull Racing RB19, dettaglio del supporto dello specchietto che fa convogliatore d'aria nelle bocche dei radiatori Photo by: Giorgio Piola

La bocca dei radiatori non segue il disegno estremo che è stato introdotto proprio in terra magiara sulla RB19, con il vassoio in carbonio che fa da labbro inferiore alla bocca dei radiatori che si è allungato e incurvato verso l’alto, riducendo la sezione fronte marcia, ma riuscendo a usare il supporto dello specchietto retrovisore come efficace convogliatore d’aria che assicura lo stesso flusso di prima con una pancia che ha una sorta di imboccatura simulata.

Per l’ennesima volta Adrian Newey ha trasformato un elemento strutturale in una parte che incide nelle prestazioni: finora lo stay che sostiene il retrovisore era utile a laminare l’aria sulla pancia, mentre ora sulla RB19 assume una funzione più specifica, utile al raffreddamento della power unit Honda.

Mercedes, per evidenti vincoli di progetto, non poteva spingersi in questa direzione per cui ha cercato un diverso disegno della bocca dei radiatori nella parte più esterna delle fiancate, facendo poi seguire una zona molto scavata che riduce il “muro” laterale della fiancata, aumentando il flusso sul marciapiede.

L’incremento di carico che dovrebbe essere generato dal fondo, permette ai tecnici di Brackley di ridurre in modo significativo la resistenza dell’ala posteriore che ci sembra particolarmente scarica. Lo sviluppo si gioca su particolari molto interessanti: dopo aver subito il “sorpasso” della McLaren tanto a Silverstone che a Budapest, la Mercedes cerca di reagire per difendere quel ruolo di seconda forza del mondiale a cui il team di Toto Wolff tiene in modo particolare.

Mercedes W14: ecco il tirante metallico che è passante nelle fiancate Photo by: Roberto Chinchero

L’immagine del nostro Roberto Chinchero ci mostra anche la conferma del tirante che è passante nella carrozzeria, utile a evitare le flessioni nella porzione di fondo davanti alle ruote posteriori, limitando che si possa ripresentare l’effetto negativo del porpoising.