F1 | Leclerc: "Con una Spa bagnata potremmo andare meglio"

Leclerc e Spa, una storia lunga e tormentata. Charles torna quattro anni dopo sulla pista che lo ha visto vincere il suo primo Gran Premio, ma anche sul tracciato che ventiquattr’ore prima del trionfo lo privò del suo caro amico Anthoine Hubert.

Spa, comunque, resta Spa, e a Leclerc correre su questa pista piace molto. Complice una SF-23 non al massimo della forma, Charles si augura di poter girare sul bagnato, ma se le previsioni si confermeranno, il rischio sarà quello di assistere ad un’attività in pista molto ridotta. E a proposito di pioggia e sicurezza, Leclerc ha detto la sua su cosa dovrebbe essere fatto a Spa (e non solo) quando si tratta di scendere in pista sotto la pioggia.

Questo weekend torni a correre sulla pista dove hai vinto il tuo primo Gran Premio. C’è ancora qualche sensazione particolare quando arrivi qui a Spa?

“Un pilota professionista tira sempre fuori il meglio di sé in tutti i fine settimana di gara, ma in termini di sensazioni è sempre speciale tornare dove hai vinto il tuo primo Gran Premio. È un ricordo molto bello, è stato un momento molto speciale, anche se le circostanze in cui mi sono aggiudicato la mia prima gara in Formula 1 sono state molto particolari, poiché il giorno prima ci aveva lasciati Anthoine. Ma Spa resta una pista particolare, penso che tutti i piloti apprezzino correre qui. Ci aspetta un weekend bagnato, quindi speriamo di essere competitivi in queste condizioni”.

Credi che la pioggia potrebbe essere un’alleata in questo momento?

“Finora siamo andati bene con molta acqua in pista perché massimizziamo di più il nostro pacchetto. In condizioni intermedie non sono andato molto bene, ma devo anche dire che nel frattempo abbiamo svolto molto lavoro per capirne i motivi, quindi vedremo, ma credo che se ci saranno quelle condizioni andrò meglio rispetto alle occasioni precedenti”.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

Nelle ultime gare abbiamo visto la Ferrari passare da un buon weekend in Austria a due tappe difficili a Silverstone e Budapest. Cosa sta succedendo?

“Si è formato un gruppo numeroso di squadre molto vicine, soprattutto in qualifica, basti vedere i tempi che hanno determinato lo schieramento di Budapest. In questo scenario ogni dettaglio può fare una grande differenza, a Budapest probabilmente abbiamo lasciato un po' di prestazioni qua e là, e questo ha avuto un impatto importante sul nostro fine settimana. Il quadro generale è che non siamo abbastanza veloci, lo sappiamo e stiamo facendo tutto il possibile per tornare dove vogliamo essere il più rapidamente possibile”.

Se guardi indietro agli ultimi circa 18 mesi, da quando sono entrati in vigore nuovi regolamenti, che bilancio fai del rendimento della Ferrari?

“Abbiamo fatto dei progressi, ma sicuramente non sufficienti se li confrontiamo con quelli dei nostri avversari diretti. L'anno scorso di questi tempi l'obiettivo era provare a vincere le gare, ora abbiamo un gruppo di avversari tutti molto vicini, ma la Red Bull è decisamente lontana. Quindi, i progressi che abbiamo fatto non sono stati sufficienti, con Fred ne stiamo parlando molto cercando la direzione giusta, ma non posso ancora dirvi esattamente quando saremo nella posizione per lottare per la vittoria”.

Che speranze hai in vista della seconda metà di questa stagione?

“Un obiettivo realistico è cercare di essere secondi nella classifica Costruttori, una sfida che ora include anche la McLaren, visto che è tornata di nuovo in questo gruppo. Mercedes c’è sempre, ed Aston Martin, anche se nelle ultime gare non è stata la stessa vista nella prima fase di stagione, non ho dubbi che tornerà. Quindi sì, questo è questo il nostro obiettivo”.

Ecco il rettilineo del Kemmel: con la pista bagnata i piloti vedono poco Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Questo circuito negli ultimi anni è stato oggetto di molte valutazioni in merito alla sicurezza in alcuni tratti. Che opinione hai in merito?

“Credo che si potrebbe pensare ad alcuni cambiamenti che potrebbero fare la differenza. Penso allo spazio ridotto che abbiamo sul rettilineo del Kemmel, su entrambi i lati. Se perdi il controllo della monoposto in quel tratto ci sono altissime possibilità di rimbalzare in pista dopo aver impattato contro le barriere. Si potrebbe intervenire sul layout dell’Eau Rouge, ma non credo sia giusto dire che questo è ciò che dovrebbe essere fatto, è opportuno parlarne e confrontarsi. C’è poi il problema della visibilità, e credetemi è davvero difficile da descrivere a parole, perché di fatto ci sono momenti in cui semplicemente non c’è visibilità, non stiamo esagerando quando diciamo che non vediamo nulla, quando piove molto è così".

"Questo è davvero un grosso problema per la Formula 1 così come per il motorsport in generale. Con le nostre monoposto alziamo molta acqua, e questo causa un bel po' di incidenti perché non abbiamo tempo per reagire se ci troviamo un ostacolo davanti. So che è difficile trovare una soluzione, ma so anche che la FIA ci sta lavorando e sta cercando di fare il meglio, così come è oggetto di valutazione quando è il caso o meno di iniziare una gara, argomento che rischia di diventare d’attualità anche questo fine settimana se le previsioni non saranno smentite. La sicurezza deve venire prima di tutto e questa deve essere la priorità. La gente, e in primis noi piloti, non dobbiamo lamentarci se non possiamo girare, in certe condizioni è l’unica decisione da prendere considerando anche ciò che è successo”.