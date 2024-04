F1 | Suzuka: 3 mescole in gioco, c'è spazio per diverse strategie

La qualifica del Gran Premio del Giappone ha chiarito in modo abbastanza netto i valori in campo sul giro secco, con una Red Bull riferimento, McLaren alle sue spalle e Ferrari più staccata, alle prese con i problemi di accensione gomma e nelle curve più rapide. Difficoltà che in parte erano attese alla vigilia, perché si sapeva che Suzuka avrebbe esposto parte dei punti su cui la SF-24 deve ancora crescere, ma avrebbe anche favorito le caratteristiche migliori sia della RB20 che della MCL38.

Se la qualifica ha chiarito i valori in campo, per la gara sarà la pista a parlare domani, anche se ci sono diversi elementi che hanno già dato qualche indizio. In termini puramente cronometrici, Red Bull non ha impressionato, ma ciò è in parte dovuto anche allo stile adottato da Verstappen, che durante il suo long run in FP3 ha cercato di nascondere il vero potenziale della RB20 in determinati momenti, alzando visibilmente il piede alla 130R oppure usando mappature meno aggressive, a cui si aggiunge anche la questione carburante imbarcato.

Ferrari ha ben figurato, con il passo di Leclerc che ha colto subito l’attenzione, tanto da spingere il pilota monegasco a guardare con più fiducia alla gara. Tuttavia, non sarà semplice risalire la classifica, specie portare a termine dei sorpassi su una pista con una sola zona DRS, e vi sono ancora delle incognite che troveranno risposta solo domani. McLaren in FP3 non ha effettuato un long run sulle stesse coperture dei rivali, principalmente per il fatto che avesse solo due set di hard e uno di medie, però volutamente non sfruttate in modo da lasciarle per la gara. Proprio in termini di gomme rimanenti, vi sono delle differenze tra le squadre di vertice che potrebbero portare anche a scelte interessanti sul piano strategico.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Tutte e tre le mescole sono in gioco con due soste

Ciò che è apparso evidente fin dal venerdì è che la soft è una gomma che, in modalità qualifica, offriva un solo giro, per poi perdere il picco di performance con un degrado termico piuttosto marcato. Tuttavia, in ottica gara apre scenari interessanti, perché ad essere evidente non è solo il consumo, ma anche il delta prestazionale tra le varie mescole.

Sia venerdì che sabato, come confermato da Pirelli, il compound più tenero ha garantito un grip nettamente superiore rispetto alla media, il che può lasciare aperta la porta a un suo utilizzo in ottica prima parte di gara. Spesso le squadre rinunciano all’utilizzo di una mescola, o perché è troppo soffice, come nel caso della C5 in Australia, o perché è troppo dura e non riesce ad entrare bene in temperatura.

Tuttavia, in Giappone potenzialmente tutte e tre le mescole sono buone soluzioni, a patto di utilizzarle in una determinata fase di gara. Per quanto Pirelli non abbia escluso una singola sosta, soprattutto in caso di Safety Car nel momento più propizio, è una possibilità lasciata sullo sfondo. Lo scorso anno uno dei pochi a provarci fu George Russell, con risultati tutt’altro che eccezionali: quest’anno le temperature sono più fresche, ma il degrado termico rimane comunque marcato. Per questo i team si sono cautelati mantenendo tre set tra hard e soft, in modo da poter pianificare una strategia con due pit stop.

Potenzialmente alcune strategie sono già segnate: Red Bull ha due set di medie e uno di hard, così come Ferrari, mentre McLaren, Mercedes e Aston Martin si trovano nella situazione opposta, con due hard e un solo treno di medie. Tuttavia, in questo discorso si inserisce la sorpresa della soft che, seppur non offra una grande resistenza sulla lunga distanza, garantisce performance nettamente superiori e un grip aggiuntivo che potrebbe rivelarsi utile in partenza.

Max Verstappen, Red Bull Racing e Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Mark Sutton

La soft un'opzione interessante in partenza

Le temperature più fresche di quasi 15°C rispetto al passato hanno riaperto la possibilità di sfruttare la mescola più tenera nella prima parte di gara per tentare qualcosa di differente in partenza e provare a recuperare qualche posizione. Chiaramente la performance aggiuntiva non durerebbe a lungo, ma dato l’ampio delta prestazionale tra i vari compound, la possibilità di usarla nei primi dieci giri non sembra così remota.

"La gomma morbida è più veloce di 1/1,2 secondi al giro rispetto alla media. E questo significa che si potrebbe sfruttare per ottenere un vantaggio all’inizio della gara. Certo, il primo stint sarà più breve, ma si può pianificare una strategia in cui fai uno stint di dieci giri sulla soft per poi fare altri due stint sulla hard”, ha spiegato Mario Isola, sottolineando come, dovendo probabilmente virare sulle due soste, si potrebbe pensare di sfruttare la mescola più tenera in partenza con uno stint più breve per poi gestire.

In generale, il degrado della soft è molto marcato, ma secondo gli ingegneri Pirelli il delta a favore della mescola tenera in termini prestazionali nei primi 5 giri di gara potenzialmente andrebbe a compensare il tempo perso per consumo fino al decimo passaggio. Tuttavia, il grip aggiuntivo garantito nelle prime 5 tornate permetterebbe di essere più aggressivi in partenza o nel primo stint, anche per chi si trova in aria pulita.

Ma questa combinazione non è un'opzione alla portata di tutti i team, dato che Red Bull e Ferrari non hanno due set di hard, per cui dovrebbero inventarsi qualche altra opzione a livello strategico. Pirelli ha ipotizzato anche questo scenario: “Se si va per la strategia soft-hard-media, dalle nostre simulazioni il secondo pit-stop dovrebbe arrivare in una finestra tra il 32° e il 37° giro. Quindi, ipotizzando che la soft possa durare dieci giri all’inizio, bisognerebbe farne tra i 20 e i 22 con la hard. Dovrebbe essere fattibile anche senza fare troppa gestione gomma per la hard, per poi montare la media per l’ultimo stint”.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Per chi ha due medie, però, sembra possibile anche una strategia più aggressiva, ovvero montare la soft per poi fare due stint con la gomma a banda gialla. Una possibilità che, però, Pirelli lascia più sullo sfondo. Premesso che i team sono comunque costretti a mantenere determinati set in vista della gara dal regolamento, il fatto che la maggior parte delle squadra abbia scelto di mantenere due set di hard per la corsa dà l’idea che, secondo il costruttore italiano, il compound più duro verrà usato in almeno uno dei tre stint.

"Una strategia soft/medium/medium è possibile. Vedremo le caratteristiche del circuito domani, perché c'è ancora la possibilità di un leggero acquazzone al mattino e se ci sarà un leggero acquazzone, sappiamo che il circuito cambierà. La strategia è fattibile. Ma il fatto che ci siano tante vetture con due set di dure in vista della gara, credo sia una chiara indicazione che il compound più duro sarà usato. Altrimenti, si sarebbero sbarazzati delle dure il prima possibile", ha spiegato Isola.

La situazione e i pochi dati a disposizione al venerdì hanno lasciato a Pirelli la sensazione che non ci sia un'unica strada e che non ci sia una strategia necessariamente migliore delle altre, il che potrebbe dare vita a un gara particolarmente interessante dal punto di vista tattico.

"È difficile indicare la strategia più veloce, perché dipende molto dalla posizione in pista e dalla situazione dopo la partenza. Per me questo è molto più interessante, perché almeno domani i team e i loro ingegneri strategici avranno qualche grattacapo", ha aggiunto Isola.

Pneumatici Pirelli Foto di: Pirelli

Chiaramente chi avrà due set di hard avrà maggiori possibilità di gestire il degrado termico che, di nuovo, è particolarmente elevato secondo quanto visto al venerdì, quando però la pista non era ancora al meglio. Nel caso dovesse piovere prima della corsa, la pioggia potrebbe portare via parte della gomma e, di conseguenza, del grip lasciato oggi dalle vetture. Per questo McLaren, ad esempio, ha preferito mantenere due set del compound più duro, in modo da essere più flessibile in termini strategici.

Il ruolo dell’undercut

A ciò si aggiunge un altro elemento, quello dell’undercut. Dati i delta prestazionali tra le varie mescole e l’alto degrado, l’undercut potrebbe giocare un ruolo decisivo nelle strategie, soprattutto considerando che è difficile riuscire a portare a termine un sorpasso date le caratteristiche della pista.

“L'undercut è molto efficace su questa pista. È un aspetto di cui abbiamo discusso anche nell'ultimo briefing sullo sviluppo del pacchetto aerodinamico e sul fatto che ora, purtroppo, siamo tornati in una situazione in cui quando si segue un'altra vettura, si perde nuovamente tanto carico, mentre a inizio 2022 non era così marcata questa perdita”, ha aggiunto il direttore di Pirelli Motorsport.

“Sfortunatamente, su questa pista, a causa della natura veloce e scorrevole del tracciato, se si è nel traffico e se si segue un'altra vettura, si perde molto carico. Ecco perché le soft all'inizio potrebbero essere un'opzione per cercare di ottenere un vantaggio e non rimanere nel traffico, anche se si ha uno stint più breve nella prima parte di gara”.