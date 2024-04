F1 | Marko esulta: "Le novità per la RB20 hanno funzionato subito"

Le novità che Red Bull ha portato a Suzuka per il Gran Premio del Giappone hanno funzionato. Almeno è quello che sostiene Helmut Marko, super consulente del team anglo-austriaco, autore della pole e dell'intera prima fila nelle qualifiche di oggi.

Sia chiaro, che le nuove componenti uscite da Milton Keynes apportino miglioramenti dal punto di vista prestazionale non è una novità. E' solo l'ennesima conferma delle capacità degli uomini che lavorano per il team campione del mondo in carica.

Si tratta di un pacchetto volto a migliorare l'efficienza aerodinamica della monoposto, potendo contare sul sistema modulare di raffreddamento che ha portato a dividere le masse radianti in 4 piani ben distinti, ciascuno alimentato da prese e sfoghi indipendenti. Per questo sulla RB20 sono state ridotte le bocche delle pance, aprendo però piccoli fori in prossimità dell'attacco dell'Halo. L'obiettivo è sfruttare le zone di maggior pressione per sfruttare l'aria e raffreddare i pacchi radianti rendendo così più efficiente il sistema.

Questa volta, però, la soddisfazione nel veder funzionare le nuove parti è più significativa perché, a causa della pioggia, il team diretto da Christian Horner ha perso una sessione (le Libere 2), non potendo mettere a punto la RB20 nel tempo stabilito. I risultati, però, sono arrivati puntuali, e questo ha fatto sì che le RB20 abbiano annichilito la concorrenza, almeno sul giro secco.

"Credo che i nostri aggiornamenti abbiano lavorato molto, molto bene", ha detto un sorridente Marko. "E anche noi abbiamo fatto un ottimo lavoro gestendo tutte le nuove componenti pur avendo saltato un intero turno di prove libere a causa della pioggia. Abbiamo messo insieme un aspetto giusto, o comunque buono abbastanza da fare una doppietta nelle qualifiche di oggi".

Se le qualifiche sono andate nel miglior modo possibile, la gara può presentare diverse insidie per la Red Bull. Marko, però, sebbene veda una lotta con Ferrari e McLaren, non ha nascosto il sospiro di sollievo nel vedere Leclerc relegato in ottava posizione.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Mark Sutton

Il pilota della Ferrari è stato il più rapido nelle simulazioni di passo gara, e la sua posizione di partenza di domani non lo aiuterà di certo. Suzuka è un tracciato in cui i sorpassi sono difficili da effettuare per la sua conformazione e per la presenza di una sola zona DRS.

"Sono piuttosto ottimista in vista della gara. Il nostro rivale più vicino in termini di passo gara era Leclerc, che domani partirà solamente dall'ottava posizione. Sì, sono ottimista. Alla fine anche McLaren ha trovato nuovamente una buona velocità. Lo hanno fatto loro e la Ferrari. Ma, come detto, Leclerc è abbastanza lontano, devo dire. Grazie al cielo, devo dire, perché era il più veloce sul passo. Sarà una lotta tra noi, Ferrari e McLaren".

Menzione speciale, da parte di Marko, per Sergio Perez. 12 mesi or sono il messicano fu protagonista di un fine settimana da dimenticare, mentre quest'anno sembra aver iniziato la stagione in maniera differente grazie a un approccio nell'assetto totalmente diverso da quello adottato nel 2023.

"Credo che Perez sia andato meglio del previsto. Lo scorso anno qui ebbe un brutto fine settimana, invece questa volta è andato subito forte. Ha smesso di prendere le sue strade per ciò che riguarda l'assetto della macchina. Ora le macchine sono quasi identiche nel set up e questo sta facendo la differenza".

Sergio Perez, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Motorsport Images

Per concludere, l'ex pilota austriaco ha indicato Carlos Sainz come il rivale più pericoloso per la Red Bull in vista della gara di domani. Lui e la Ferrari sono in buona forma, ma anche la McLaren sembra aver fatto passi avanti degni di nota.

"Se devo fare un nome riguardo al rivale più pericoloso di domani, dico Sainz. Perché alla fine qui sorpassare non è facile. E quando parti ottavo come nel caso di Leclerc metti sotto stress le gomme. Carlos è in uno stato di forma incredibile al momento".