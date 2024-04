F1 | Mercedes: la qualifica mette a nudo i difetti della W15

Il weekend di Suzuka finora è stato a due facce per la Mercedes. La giornata di venerdì aveva illuso di poter stare davanti alle McLaren e di giocarsela con la Ferrari, ma nelle qualifiche è arrivata una bella doccia fredda, con Lewis Hamilton e George Russell che si sono trovati rilegati al settimo ed al nono posto sulla griglia di partenza del Gran Premio del Giappone.

In particolare, Russell ha spiegato di aver pagato a caro prezzo un errore, senza il quale probabilmente avrebbe anche potuto provare ad attaccare la seconda fila. Tuttavia, il britannico è stato anche molto chiaro nello spiegare quali siano i limiti della W15 in questo momento: la monoposto della squadra di Brackley va in difficoltà nelle curve veloci e la situazione peggiora quando è il momento di fare il time attack, con poco carburante a bordo, quando le velocità di percorrenza aumentano ulteriormente.

"Prima della sessione avevamo previsto un distacco di circa un decimo tra noi, la Ferrari, la McLaren e l'Aston Martin. Quando si tratta di un giro di qualifica, se lo azzecchi o lo sbagli, al giorno d'oggi può fare la differenza anche di sei posizioni. Stavo facendo un giro molto buono, con un gap di 0"25 alla curva 11 e mi aspettavo di finire con 0"4 di svantaggio. Poi ho commesso un piccolo errore e ho perso tantissimo. E' stato un peccato", ha spiegato Russell in riferimento al modo in cui è maturato il nono posto odierno.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Poi è passato ad analizzare ciò che non funziona sulla W15: "Conosciamo i punti di forza e quelli deboli della nostra vettura. Il più debole sono le curve ad alta velocità. Quando si arriva alle qualifiche, si riduce la quantità di carburante e le curve diventano sempre più veloci. Quindi per noi la situazione peggiora ulteriormente. Stiamo effettuando delle prove più drastiche per cercare di migliorare questo aspetto, perché la vettura si comporta bene a bassa e a media velocità Ma siamo molto lontani nelle curve ad alta velocità".

"In gara, invece, probabilmente le curve si percorrono a circa 30 km/h in meno, quindi quelle ad alta velocità diventano quasi a media velocità. Quindi ora dobbiamo capire come ribaltare la situazione, ma è un bene che questo problema sia stato esposto in questa fase iniziale della stagione. Purtroppo, per la natura di questo calendario, abbiamo avuto tre circuiti ad alta velocità di fila. Se avessimo iniziato la stagione con Bahrain, Baku e Singapore, probabilmente il quadro delle nostre performance sarebbe stato molto diverso", ha concluso.