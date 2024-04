F1 | Verstappen: "Temo Ferrari, ha un bel passo. Io non ancora"

Se Carlos Sainz indica la Red Bull come la grande favorita per la vittoria del Gran Premio del Giappone per via di un passo gara non svelato del tutto a causa dei carichi di benzina maggiori rispetto alla concorrenza, Max Verstappen, dopo la quarta pole position stagionale, ha affermato di essere preoccupato dal passo... della Ferrari.

Il 3 volte iridato non è contento del suo feeling al volante della RB20, pur avendo fatto siglare tempi di tutto rispetto nelle poche simulazioni di passo gara fatte in questo fine settimana. La Ferrari si è mostrata veloce e costante, soprattutto per quanto riguarda il degrado delle gomme pur non facendo vedere niente di straordinario sul giro secco, tanto che domani le Rosse partiranno dalla quarta e ottava casella dello schieramento.

"Non posso guardare dentro al garage Ferrari e dire quale sia stato il loro problema oggi", ha dichiarato Max Verstappen a Motorsport.com. "Ma è piuttosto ovvio che il loro passo gara sembri piuttosto competitivo. Dunque vedremo domani cos'è successo e se determinate cose si ripresenteranno".

"Dal nostro punto di vista ho qualche idea riguardo a cosa fare per rendere la giornata di domani migliore ed è già qualcosa che abbiamo modificato sull'assetto della macchina al termine del terzo turno di prove libere. Dunque speriamo di essere più forti domani".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

"Voglio dire, il nostro passo non è così male, ma non sto avendo le stesse sensazioni che ho provato in alcune gare quest'anno e in alcune dell'anno scorso. Speriamo però di andare meglio domani grazie alle modifiche che abbiamo fatto".

Verstappen, che domani avrà alle spalle - almeno in partenza - la McLaren di Lando Norris, ha indicato nella monoposto papaya numero 4 e nella Ferrari le due rivali. Ma a preoccuparlo realmente sembra essere il passo gara delle SF-24.

"Sembra che anche la McLaren abbia un buon passo. Io non ero molto contento dei miei long run. Dunque, naturalmente, gli altri sono apparsi un po' più forti. Per quanto riguarda domani, sono preoccupato dalla Ferrari. Loro sembrano davvero a posto con il passo gara".

Ora, è chiaro che uno tra Sainz e Verstappen sta esagerando nelle dichiarazioni e nel mettere le mani avanti. La Ferrari è reduce dalla vittoria di Melbourne, è vero, ma Verstappen si è quasi sempre dimostrato il riferimento stagionale e viene facile pensare che sia proprio lui ad avere un eccesso di zelo o, per meglio dire, l'intenzione di creare nemici che, invece, potrebbe non avere se non al primo giro della gara di domani.