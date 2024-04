F1 | Sainz: "Noi al top sul passo? No, più leggeri di Red Bull"

Lo stato di forma di Carlos Sainz è stato confermato anche nelle difficili qualifiche del Gran Premio del Giappone. A Suzuka, il pilota spagnolo è risultato il miglior ferrarista in classifica grazie al quarto posto alle spalle delle due imprendibili Red Bull e della McLaren di Lando Norris.

Sainz, reduce da una bella quanto inattesa vittoria in Australia, si è ripresentato a Suzuka tirato a lucido dopo l'operazione per appendicite subita a Jeddah. Più efficace sul giro secco perché più bravo di Leclerc a interpretare un terzo settore indigesto per la SF-24.

In Q3, dopo un buon primo tentativo che gli è valso il quarto tempo finale, Carlos non è riuscito a migliorare il suo crono di riferimento. E' stata però una condizione paritaria per quasi tutti, eppure Sainz ha fatto trasparire un vago sentore d'amaro in bocca per non aver potuto fare meglio.

"Dobbiamo capire perché non sia riuscito a migliorare nel secondo tentativo della Q3. Pensavo di poter fare un giro molto simile a quello fatto in precedenza, almeno come tempo sul giro. Invece sin dal primo settore sentivo la macchina scivolare e non ci siamo riusciti. All'inizio della sessione ho fatto un buon giro, ma pensavo potessimo migliorare. Alla fine la McLaren con Norris è stata davanti a me di un paio di decimi, e a Suzuka 2 decimi sono davvero tanti. Sono contento del mio giro comunque".

Sia nelle Libere 1 di ieri che nelle Libere 3 andate in scena questa mattina le Ferrari hanno mostrato un passo gara molto competitivo. Alcuni avevano già pensato a una ripetizione di quanto visto 2 settimane fa a Melbourne, ma a spegnere gli entusiasmi è stato proprio Sainz.

A suo avviso, Red Bull avrebbe girato nelle libere con carichi di benzina maggiori rispetto alle Rosse. Ciò significa che domani Sainz avrà come primo obiettivo quello di lottare con Lando Norris per il gradino più basso del podio.

"Penso fossimo più leggeri rispetto alla Red Bull. Sinceramente siamo forse più forti in gara rispetto alla qualifica, ma non come invece siamo apparsi ieri e questa mattina. Penso che la Red Bull fosse carica di benzina, ma penso che avremo meno passo di quello che sembra. Probabilmente ci giocheremo il terzo posto con Norris, anche se oggi è stato costantemente 2 decimi più veloce di noi in qualifica".

"Realisticamente il nostro obiettivo è il podio, cercando di lottare con la McLaren. Lottare con Lando sarebbe bello. Poi vediamo dove finiamo, perché credo che la lotta per il podio possa essere bella. C'è anche Fernando dietro me, ci sono le Mercedes. La Red Bull è semplicemente troppo forte sulle curve veloci, su questo tipo di asfalto. Hanno più carico aerodinamico e queste cose si possono vedere nei tempi sul giro".

Nel corso delle qualifiche, Sainz ha anche dovuto far fronte a un piccolo problema all'acceleratore della sua SF-24. Niente di preoccupante a livello tecnico, solo un pedale troppo "leggero", che gli ha dato strane sensazioni per tutto il corso della sessione.

"Ho dovuto guidare in qualifica con un problema al pedale dell'acceleratore. Ho dovuto smettere di pensarci, perché era semplicemente una sensazione di pedale troppo morbido, ma non c'era alcun rischio. E' stato solo questione di girare con una sensazione strana, tutto qui", ha concluso Sainz.