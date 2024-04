F1 | Red Bull: hanno migliorato l'assetto anche per la gara

Dopo oltre un anno la Red Bull è tornata a piazzare due monoposto la prima fila, non accadeva dal Gran Premio di Azerbaijan della scorsa stagione. Più che la pole position di Max Verstappen (quarta consecutiva) a fare notizia al termine delle qualifiche di Suzuka è stata la seconda posizione di un rigenerato Sergio Perez, staccato di soli sessantasei millesimi dal suo compagno di squadra. Non a caso ad Helmut Marko è stato subito chiesto se il verdetto delle qualifiche è da leggere come una giornata meno straordinaria del solito da parte di Verstappen o come un buon sabato di Perez.

Sergio Perez e Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Motorsport Images

“Checo è andato meglio del previsto – ha risposto Marko – lo scorso anno qui a Suzuka ha avuto un pessimo weekend (sesto in qualifica a otto decimi da Verstappen, ritirato per incidente in gara) ma abbiamo visto un incredibile passo avanti. Credo che il motivo stia anche nell’aggiornamento che abbiamo portato in pista questo fine settimana, ha subito funzionato e la messa a punto è stata ottima nonostante la pioggia in FP2 ci abbia impedito di girare, l’1-2 è arrivato di conseguenza. Non ricordo l’ultima volta che Perez è scattato dalla prima fila, devo controllare”. Era Il GP di Miami dello scorso mese di maggio.

Alla fine, però, sarà sempre Verstappen a partire davanti a tutti. Il margine molto ridotto che lo ha separato da Perez nella classifica finale è dovuto anche al traffico (la Mercedes di Russell) incontrato nell’ultimo giro lanciato alla 130R e ad un primo settore in cui ha spinto troppo.

“Su questa pista tutto è molto sensibile – ha confermato Max - appena spingi un po' troppo nel primo tratto senti che nell’ultimo settore manca qualcosa, ed è quello che è successo nel mio ultimo giro. Cala un po' il grip sull’avantreno e non prendi la chicane finale nel modo migliore, diciamo non ideale. Ma è stato comunque un giro sufficiente a garantirmi la pole position”.

Max Verstappen, Red Bull RB20 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

La Red Bull si è garantita la migliore posizione possibile per iniziare i 53 giri in programma domani. Secondo i due piloti c’è però un’ultima verifica da fare (che arriverà solo in gara) in merito alla competitività della monoposto, un intervento sul setup effettuato dopo il long run completato nella FP3, sessione in cui le due Ferrari hanno confermato un buon passo.

“Sembrano abbastanza competitivi – ha ribadito Max – ma ho ancora delle idee su cosa dobbiamo esaminare in vista di domani, e altre cose le abbiamo già cambiate dopo la FP3. Quindi spero che le vada meglio, il nostro ritmo di gara non è comunque così male, anche se non è quello che abbiamo avuto in altre gare, diciamo così. Ma spero che con i cambiamenti che abbiamo apportato, le cose andranno meglio”.

Perez si è confermato soddisfatto, essere alle spalle di Max è ciò che chiede la Red Bull gli chiede per arrivare alla riconferma, ma non ha nascosto un pizzico di disappunto per una pole position che a due curve dalla fine del suo ultimo giro è sembrata poter essere nelle due mani. A fare la differenza è stato la chicane, dopo ha pagato un decimo e mezzo rispetto a Verstappen. “Sono uscito male dall'ultima curva – ha confermato Perez – e ho lasciato lì del tempo prezioso, ma sono in una buona posizione in vista della gara di domani”.

La Red Bull, come la Ferrari, punterà in gara sulle gomme medie, avendo conservato due set di ‘gialle’ contro un solo set di hard. Una scelta in linea con le informazioni della vigilia, ma qualche punto interrogativo è sorto dopo l’ottimo long-run completato da Alonso in FP3 con la mescola più dura. Il tandem Red Bull, oltre che sull’indiscutibile competitività della monoposto, potrà contare anche sulla posizione di partenza che permetterà di girare in aria pulita. Un vantaggio sempre molto importante, ed ancora di più a Suzuka, una delle piste più severe in calendario sul fronte gomme. La terza doppietta stagionale è prenotata.