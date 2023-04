F1 | Stella: "McLaren ha cambiato strada, per tornare a crescere"

Carica lettore audio

Andrea Stella ha fatto il punto sul momento tecnico della McLaren. Un avvio di stagione non semplice, coinciso con la sua promozione nel ruolo di team principal.

La squadra inglese sarà una delle più osservate nella prossima tappa di Baku, dove sono attese in pista delle novità che andranno oltre il classico upgrade. Quello che vedremo in Azerbaijan sarà il risultato di un lavoro partito lo scorso mese di ottobre in seguito all’allarme ‘performance’ suonato nella sede di Woking, un imprevisto che si è sommato al processo di rinnovamento del dipartimento tecnico.

Il tutto in un momento in cui Stella avrebbe voluto tirare un po' il fiato, ma dopo ventitré anni di Formula 1 l’ingegnere umbro sa bene che nel motorsport le pause sono cosa rara.

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Com’è cambiata la tua attività da quando sei passato al tuo nuovo ruolo di team principal?

“Principalmente ad essere cambiata è la sfera di influenza, fino allo scorso anno ero responsabile della parte ‘racing’, ora di tutto il team, quindi è cambiata la dimensione della mia area di competenza. È una sfida completamente nuova”.

Era un cambiamento che in qualche modo avevi previsto o è stata una convocazione a sorpresa?

“A dirla tutta mi ero preparato ad un inverno con un periodo in cui avrei potuto finalmente tirare un po' il fiato. Ero contento del lavoro fatto nell’area ‘racing’, negli ultimi anni sono riuscito a trovare le persone giuste e credo che siamo stati in grado di dare gli input che volevamo, così mi ero detto che se avessi rallentato un po' per alcune settimane tutto sarebbe andato avanti nella giusta direzione. Era il risultato di qualche anno di lavoro”.

Invece…

“Invece cambiando ruolo da Racing Director a Team Principal sono dovuto ripartire da zero. Quando Zak mi ha convocato mi ha chiesto due cose precise: ‘Andrea, aiutaci a capire perché il team non progredisce alla velocità che vorremmo, e lavoriamo per innovare, non solo il team ma tutta l’azienda’. Vogliamo diventare una squadra in grado di progettare, produrre e portare in pista una monoposto che possa competere per il campionato del mondo”.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

C’è un aspetto che ha colpito quando avete presentato la MCL60. Traspariva già la consapevolezza che la monoposto non si sarebbe confermata come un buon progetto...

“La Formula 1 è uno sport nel quale ci sono elementi imponderabili così come aspetti prevedibili, se parliamo di carico aerodinamiche o potenza del motore sono numeri che vedi crescere nelle fasi di sviluppo. Con gli anni e l’esperienza capisci se gli obiettivi che ti sei posto li stai raggiungendo o meno, misuri e valuti l'evoluzione del progetto. A ottobre è stato abbastanza chiaro che lo sviluppo aerodinamico non progrediva come avremmo voluto”.

Era già troppo tardi per intervenire in modo drastico sul progetto?

“Il programma di correzione è partito subito. Se ti accorgi che stai prendendo una direzione che non offre margini di sviluppo devi cambiare, ma non è un processo semplice, perché in Formula 1, soprattutto sul fronte aerodinamico, quando cambi strada riparti sempre da un punto più basso".

"È un prezzo da pagare perché speri che il margine di sviluppo ad un certo punto potrà confermarsi più elevato, andrai più lontano, ma nel breve periodo hai un doppio problema, hai plafonato e devi ripartire daccapo facendo un passo indietro. Per questo motivo i correttivi che abbiamo iniziato a sviluppare a ottobre saranno disponibili a Baku, abbiamo visto che con la nuova direzione che abbiamo preso avremo un rateo di sviluppo maggiore, e questo ci permetterà di portare in pista upgrade durante tutta la stagione”.

Andrea Stella, Team Principal McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Avete annunciato recentemente la ristrutturazione del dipartimento tecnico. Quanto ti ha impegnato questo processo?

“Dal punto di vista dell'impegno sei assorbito totalmente, non è un impegno da due ore al giorno. Sono state giornate molto intense, ma è giusto che sia così quando sei il team principal di un team di Formula 1, se accetti queste sfide professionali sai che comporterà un certo stile di vita, ma personalmente mi ritengo fortunato a svolgere questo lavoro, mi piace e mi diverto".

"In merito alla ristrutturazione, va vista come una parte della visione innovativa del team che toccherà tutti gli aspetti della struttura, l’obiettivo è che tutte le opportunità vengano capitalizzate, è un primo passo e continueremo a lavorare su questo”.

Nelle prime gare abbiamo visto che le vostre monoposto nei corpo a corpo non spiccavano per velocità di punta. È emerso però anche un problema che sembrava alle spalle con il nuovo regolamento tecnico, ovvero l’aria ‘sporca’ quando si è in scia di un avversario. Come la vedi?

“In merito all’influenza della monoposto che precede ci sono stati dei commenti un po' più forti al termine del weekend di Jeddah, l’effetto dei nuovi regolamenti è stato positivo su questo fronte, ma per qualche motivo a Jeddah il problema si è sentito un po' di più. Per quanto riguarda noi sappiamo che abbiamo del lavoro da fare anche in termini di velocità in rettilineo, quindi per noi c'è stato un doppio problema”.

La prossima tappa a Baku offrirà una sola vera sessione di prove libere. In merito alla riduzione delle prove, un tema di attualità, qual è la tua posizione?

“Nella Formula 1 moderna arrivi in pista più preparato rispetto a vent’anni fa perché gli strumenti di simulazione sono migliori, le mappature aerodinamiche sono più accurate e quindi sai dove mettere la macchina sul fronte ‘setup’, quindi c'è meno necessità di girare per mettere a posto la macchina. Poi, ovviamente, più giri percorri e più possibilità ci sono di finalizzare l’assetto, e la stessa cosa vale per i piloti, più girano e più possono mettere a punto la loro guida con le caratteristiche del circuito".

"Ma in generale mi piace l’idea di lasciare un po’ di imponderabilità, con meno prove libere. Personalmente mi piacciono le gare, mi piace la competizione, ci vuole un bilanciamento tra prove, qualifiche e gare, ma è una direzione che mi trova favorevole”.