F1 | Vowles: "Senza incidente Albon avrebbe concluso nei punti"

Nonostante dopo le qualifiche le premesse sembravano di quelle estremamente positive, la Williams ha lasciato l'Australia con uno zero a referto. Da una parte emerge il senso di rammarico per una grande occasione non concretizzata, ma dall'altra c'è entusiasmo per un avvio di stagione che ha riservato qualche soddisfazione inaspettata a un team consapevole dei propri limiti, sia a livello di vettura che strutturali.

Fino al momento dell'incidente, Alex Albon si trovava in sesta posizione, in piena zona punti. Seppur alle sue spalle si trovassero vetture potenzialmente più rapide sul passo, come le due Alpine e un Sergio Perez in rimonta, il Team Principal della Williams è certo che il pilota anglo-tailandese avrebbe potuto concludere la corsa in zona punti.

“Alex era nei punti con merito in un’ottima posizione, nessuno aveva regalato nulla. Non c’è alcun dubbio che dietro Alex c’erano due Alpine e Perez, che erano molto veloci in termini di passo, ma messo ciò da parte, prima dell’incidente, Alex stava controllando la corsa, stava facendo lift and coast per controllare le gomme, si sentiva bene e non sotto pressione. Non ho dubbi che [senza incidente] avremmo concluso in una buona posizione valida per i punti”.

Sul tracciato di Melbourne, la FW45 aveva dato ottimi segnali sin dalle prove libere, concretizzati poi con un bel piazzamento in qualifica. L'incidente nel corso dei primi giri ha purtroppo privato la scuderia di Grove di un bel risultato, a cui il Team Principal ha cercato di dare una spiegazione sottolineando come un diverso approccio per curva cinque abbia alterato e messo in crisi la temperatura delle gomme.

“Ciò che è accaduto con Alex è molto difficile da spiegare dando una prima occhiata ai dati. Ha percorso curva 5 e si approcciava a curva 6 con una velocità più bassa rispetto al giro precedente e, ciononostante, ha perso il posteriore e a quel punto non c’era nulla che potesse fare. Curva cinque è una curva che in qualifica si percorre facilmente a gas spalancato, ma in gara è più complesso, bisogna alzare il piede".

"Tuttavia, la vettura stava reagendo bene e ciò che abbiamo notato è che si poteva quasi percorrere in pieno [anche in gara] e ciò modifica le modalità con cui distribuisci l’energia nel corso del giro e abbiamo modificato alcuni parametri per adattarci".

"Nel giro in cui purtroppo Alex ha avuto l’incidente, alla quinta curva Alex era dieci chilometri all'ora più veloce rispetto al giro precedente. Non sembra moltissimo, ma in termini di energia sulle gomme e temperatura delle coperture, ciò fa una grande differenza".

"Alex si è accorto che stava andando troppo veloce e ha dovuto alzare il piede. Di conseguenza, è andato largo, causando l'urto dello pneumatico posteriore sinistro contro il cordolo. Quando la temperatura dello pneumatico, con un impatto ad alta frequenza, le conseguenze sono notevoli. Una volta entrato alla sesta curva, si è accorto di non avere più l'aderenza dei giri precedenti. E qui si è conclusa la sua gara”, ha concluso James Vowles, facendo eco a quanto aveva già raccontato Albon dopo la corsa.

Al netto del fine settimana senza punti, estremamente frustrante date le premesse, il Team Principal ha comunque voluto sottolineare l'entusiasmo che si avverte in casa Williams, sia perché la vettura si sta comportando meglio di quanto previsto sia perché la Scuderia inglese sta iniziando a costruire le basi per il proprio futuro.

“È stato un weekend deludente, frustrante. Ma dimostra quanto ognuno stia lavorando duramente. Abbiamo una vettura che su tre tracciati differenti, con caratteristiche e situazioni diverse, oltre a differenti tipologie di asfalto e di gomme, ha lottato per i punti".

"È qualcosa che ti mantiene motivato. La frustrazione arriva quando sappiamo che non siamo stati in grado di raccogliere i punti di cui la vettura è capace. Penso che ora siamo rivolti al futuro a testa alta”, ha poi aggiunto Vowles.