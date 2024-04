F1 | Sainz: "La lotta con Charles alla partenza ci è costata molto"

E' la prima domenica senza un podio in questo 2024 per Carlos Sainz. E' vero che lo spagnolo mancava già su quello di Jeddah, ma in quel caso il pilota della Ferrari era in un letto d'ospedale, perché era appena stato operato d'urgenza per un attacco d'appendicite. Nelle altre tre uscite però c'erano state la clamorosa vittoria di Melbourne e due terzi posti a Sakhir e a Suzuka.

A Shanghai invece lo spagnolo non è mai stato della partita. Sicuramente la settima posizione in griglia era già di per sé un handicap, ma alla prima curva il compagno di box Charles Leclerc lo ha portato verso l'esterno, permettendo alla Mercedes di George Russell di prendere l'interno e di infilare entrambi.

Il figlio d'arte poi ha perso una posizione anche sulla Haas di Nico Hulkenberg, vedendo la sua gara mettersi subito in salita. E Carlos lo ha sottolineato nelle interviste di rito, al termine di un weekend che aveva già avuto altri momenti di tensione tra i due, quando si erano leggermente toccati nelle fasi conclusive della Sprint di ieri.

"È stata una gara un po' folle, quello che abbiamo fatto in partenza è costato una o due posizioni sia a me che a Charles e questo ci è costato molto in gara. Poi abbiamo cercato di seguire la Mercedes di Russell: ho provato a superarlo ma lui si è fermato e poi ci siamo fermati noi. Abbiamo messo le gomme dure molto presto e nell'ultimo stint sono dovuto andare molto lungo, ma siamo comunque riusciti a resistere per il quinto posto, che credo fosse il massimo che potevamo fare oggi", ha detto Sainz ai microfoni di DAZN.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Per come si era messa, il quinto posto finale, maturato anche grazie ad una strategia con una sola sosta, può in un certo senso di vedere il bicchiere mezzo pieno, ma è innegabile che il passo della SF-24 in questo weekend non è stato all'altezza di ciò che aveva mostrato in precedenza.

"Onestamente, penso che non siamo stati molto veloci in questo weekend, quando ti qualifichi sesto e settimo non c'è molto ritmo nella macchina. In gara ci aspettavamo di fare meglio, ma non è stato così, quindi è chiaro che questo è il circuito dove abbiamo sofferto di più. Dobbiamo verificare se abbiamo fatto tutto il possibile con l'assetto e, in caso contrario, è ora di lavorare sulla vettura perché questo tipo di circuito non è andato bene per noi".

La strategia ad una sola sosta è stata di fatto obbligata da una Safety Car molto lunga, avvenuta pochi giri dopo che Sainz aveva effettuato il suo pit stop. A quel punto non ha potuto fare altro che gestire il passo fino alla fine. "Volevo farne due, di sicuro, ma la Safety Car è durata così tanto che sono dovuto passare ad una, ma ho dovuto usare gomme molto usate per tutta la gara, quindi mi sono concentrato solo sull'arrivare alla fine e sul fatto che Russell con gomme nuove non mi passasse, e siamo riusciti a farlo".

Infine, quando gli è stato chiesto di tracciare un bilancio della sua stagione finora, ha concluso: "Bisogna considerare che ho saltato una gara (in Arabia Saudita, per l'operazione di appendicite) e sono comunque arrivato tra i primi cinque in tutti i Gran Premi, quindi abbiamo iniziato bene, ma la Cina è stata finora il circuito più difficile sia per me che per la Ferrari".