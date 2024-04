F1 | Leclerc: "Con le dure eravamo mezzo secondo più lenti della McLaren"

Il weekend di Shanghai è stato la prima vera doccia fredda del 2024 per la Ferrari. Dopo quattro gare sempre a podio, con tanto di doppietta in Australia, le Rosse questa volta si sono dovute accontentare del quarto e del quinto posto, pagando una qualifica deludente, ma soprattutto un passo al di sotto delle aspettative nel secondo stint della gara cinese.

Charles Leclerc e Carlos Sainz prendevano il via dalla sesta e dalla settima posizione e si sono complicati la vita alla prima curva, perdendo un paio di posizioni per battagliare tra di loro. Il passo con le gomme medie però poi non sembrava affatto male, al punto che il monegasco ha avuto modo di allungare il primo stint, venendo arrivare in suo aiuto una Safety Car che gli ha permesso di fare una sola sosta.

A quel punto pareva in piena lotta per il podio, perché era terzo alle spalle della Red Bull di Max Verstappen e della McLaren di Lando Norris e fin qui in questa stagione la SF-24 si era sempre comportata molto bene con le gomme dure. Questa volta invece ha deluso, perché Leclerc non è riuscito a tenere il passo di Norris e non è riuscito neppure a difendersi dal ritorno dell'altra RB20 di Sergio Perez, arrendendosi quindi ad un inevitabile quarto posto finale che bissa il risultato della Sprint di ieri.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Onestamente, oggi abbiamo fatto il miglior risultato possibile. In termini di passo, purtroppo, la McLaren ne aveva di più oggi. Abbiamo fatto tanta fatica con le gomme dure, perché con le medie non eravamo andati male, ma la differenza con le medie era incredibile. Con le medie andavamo come la McLaren, con le dure invece eravamo mezzo secondo più lenti, quindi dobbiamo analizzare la situazione, perché il passo che abbiamo sempre visto con le gomme dure dall'inizio dell'anno oggi non c'era", ha detto Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1.

Quando gli è stato chiesto se la gara di oggi debba essere incasellata alla voce delusione, il ferrarista non ci ha girato troppo intorno: "Sì, l'obiettivo era il podio, ma la sorpresa sono stati Lando e la McLaren in generale, perché Piastri aveva un danno al fondo, altrimenti credo che sarebbe stato molto difficile anche solo finire quarto. E' stata una brutta sorpresa, soprattutto per la gomma dura, quindi dobbiamo capire cosa sia successo con quella mescola".

Ora c'è grande attesa per gli aggiornamenti che dovrebbero arrivare da Maranello tra le prossime gare di Miami ed Imola e Charles sembra piuttosto fiducioso in questo senso: "Saranno quello che darà la direzione al resto dell'anno. Sono fiducioso perché il team ha fatto un grande lavoro finora. Vedremo dove arriveranno questi aggiornamenti".