F1 | Norris in Cina si infila fra le Red Bull: Verstappen domina

Shanghai testimonia che è possibile infilarsi fra le Red Bull, dando per scontata la supremazia dell'inossidabile Max Verstappen. Nel GP della Cina ci si aspettava una Ferrari contendente della RB20 e, invece, è stata la McLaren a emergere con un Lando Norris impeccabile, dopo che ieri aveva buttato via la pole position nella Sprint Race per un lungo alla prima curva.

Norris colleziona l'ottavo secondo posto che è anche il 15esimo podio della sua carriera, mettendosi alle sue spalle Sergio Perez che, con con la Red Bull, non arriva oltre il terzo gradino del podio. La squadra di Woking comincia a mostrare gli artigli e il passo che ha tenuto Lando testimonia che la vettura "papaya" sta crescendo, riuscendo a contrastare il ruolo di seconda forza alla Ferrari.

Max Verstappen ha fatto come sempre la differenza: l'olandese sigla il suo 102esimo podio e festeggia la 58esima vittoria, la quarta del 2024. Il weekend perfetto è stato "rovinato" solo dal giro più veloce che è stato arpionato da Fernando Alonso al giro 47 in 1'37"810 con un treno di gomme medie fresco. Max capitalizza una superiorità indiscutibile e porta a 26 punti il vantaggio su Perez nel mondiale piloti, cominciando a staccarsi dalla concorrenza, mettenndosi al riparo anche da un possibile ritiro.

Sergio Perez, sorpreso da un brillante Alonso al via, era riuscito a riportarsi al posto d'onore, ma il messicano ha pagato il secondo doppio pit stop della Red Bull (il primo fatto a tempo di record) durante le safety car: la prima causata al giro 23 causata dalla Sauber di Valtteri Bottas bloccata già da due tornate a bordo pista con il motore ko e il cambio inchiodato e la seconda al giro 27 per l'impilata prima della ripartenza.

Checo è riuscito a riprendersi il podio con una Ferrari deludente, ma con la hard non ha mai trovato il ritmo per cercare di riagguantare Norris, il pilota di giornata, mostrando un'andatura che è stata anche di un secondo più lenta di Verstappen, l'implacabile razziatore anche di questa stagione.

La Cina, che ha celebrato il 15esimo posto di Guanyu Zhou con la Sauber come se avesse vinto il GP (la FIA gli ha concesso di andare sul rettilineo d'arrivo, insieme ai primi tre raccogliendo un'ovazione che ricorderà nella vita), sancisce una Ferrari in difficoltà, per la prima volta non in grado di salire sul podio. Lenta in qualifica, la Scuderia non ha trovato il passo nemmeno in gara.

La difficoltà di accendere le gomme al via e e a ogni ripartenza ha penalizzato le rosse. Il quarto posto di Charles Leclerc e il quinto di Carlos Sainz non soddisfano le aspettative del Cavallino. Al via il monegasco (sesto) si è preoccupato solo di chiudere Sainz alla prima curva (quasi a voler dare un segnale dopo la scaramuccia subita del sabato), e ha aperto la porta a George Russell e anche a Nico Hulkenberg, iniziando la corsa più indietro del previsto. Ma al di là dello start più difficile del previsto, la Ferrari ha mostrato la lingua lunga soprattutto con le hard.

La SF-24 non ha mai trovato il passo giusto, dimostrando che c'è l'urgente bisogno di un aggiornamento tecnico per risalire la china. E' probabile che qualcosa si possa vedere già a Miami, ma il grosso arriverà a Imola come era stato programmato. Alla squadra del Cavallino è andata bene che Oscar Piastri abbia accusato un danno al retrotreno (in safety car Lance Stroll ha tamponato in frenata Daniel Ricciardo che ha toccato il posteriore dell'australiano!), altrimenti anche l'altra MCL38 sarebbe stata davanti alle rosse, mentre ha concluso solo ottava. C'è da chiedersi come mai la Ferrari oggi fosse nel passo più lenta della McLaren rispetto a ieri, crollando con la mescola hard.

La Mercedes è sesta con un George Russell piuttosto incolore, mentre è stata più brillante la rimonta di Lewis Hamilton risalito in nona posizione dalla 18esima del via: la W15 non dà segni di risveglio in attesa delle novità previste per Imola.

Il pilota che ha dato spettacolo è stato Fernando Alonso che ha osato lo start con le gomme soft: lo spagnolo, consapevole che l'Aston Martin non era competitiva sul passo gara, ha cercato stint più corti e su una sosta in più per aggrapparsi un settimo posto che lo ripaga dello show che ha offerto, mentre Stroll (penalizzato giustamente di 10 secondi per lo... strike in safety car) continua a essere inconcludente con una "verdona" che meriterebbe di più dell'ultimo posto fra i qualificati.

Nico Hulkenberg regala un altro punto alla Haas che consolida il sesto posto nel mondiale Costruttori: il tedesco fra salire le quotazioni nel mercato piloti con un'Audi pronta a fargli ponti d'oro in attesa che si decida anche Carlos Sainz.

Esteban Ocon il profumo dei punti lo ha solito sentito solo per qualche giro: il francese sperava di portare l'Alpine fuori dalle secche con il primo aggirnamento della deludente a A524, ma la rimonta di Alonso gli ha tolto questa soddisfazione, lasciando la squadra transalpina in una posizione molto critica. Pierre Gasly è arrivato due posti dietro al compagno di squadra con la macchina standard: fra i due transalpini si è infilato Alexander Albon con una Williams che cerca di galleggiare fra i suoi problemi.

Kevin Magnussen si è meritato 10 secondi di penalità per aver tolto di mezzo la Racing Bulls di Yuki Tsunoda. Il giapponese si è fermato proprio come Daniel Ricciardo che ha dato segni di risveglio dopo che la squadra di Faenza gli ha dato il telaio nuovo. Male Logan Sargeant, 16esimo, anche lui penalizzato per aver dimostrato di non saper conoscere nemmeno il regolament che regola l'uscita dai bx dopo i pit stop...