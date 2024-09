F1 | Sainz: "Abbiamo il passo per lottare, conteranno i dettagli"

Alla vigilia, in casa Ferrari c’era una certa fiducia che questo weekend potesse adattarsi alle peculiarità e i punti di forza della SF-24. Dopo le prime libere, i piloti mantengono questa positività sul potenziale della vettura a Baku, con Carlos Sainz che si dice fiducioso che questa Ferrari abbia il potenziale per giocarsi un risultato importante con gli altri tre top team.

Il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, ha infatti chiuso in testa alla classifica, per quanto sia vero che il monegasco ha completato il suo miglior giro quanto la pista era più gommata rispetto ai suoi avversari, dato che ha perso parte della seconda sessione per un problema alla vettura che ha ritardato tutto il lavoro. Dall’altra parte, è anche vero che il tempo del monegasco è da prendere con le pinze, dato che dopo aver fatto quel giro, lo stesso Ferrarista ha iniziato il suo long run senza fare rifornimento, il che lascia supporre come avesse un buon quantitativo di benzina a bordo.

Sainz ha invece chiuso la giornata con un quarto posto a circa mezzo secondo dalla vetta, nonostante il suo venerdì non sia stato privo di problemi, complici delle difficoltà a livello fisico e con i freni in FP1, che sono poi stati sostituiti per la FP2: “Penso che un po’ tutti oggi siano andati lunghi o larghi, era molto difficile guidare su questa pista, era molto sporca e scivolosa, diversi secondi più lenta dell’anno scorso”, ha raccontato lo spagnolo, che giustamente ha sottolineato quanto la pista sia ancora sporca, tanto che i tempi della FP2 di quest’anno sono ancora più lenti di oltre un secondo rispetto a quelli della FP1 della scorsa stagione.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

“Tuttavia, siamo riusciti a completare il nostro programma anche se abbiamo avuto dei problemi questa mattina in FP1 con i freni, ma siamo riusciti a sistemare per la FP2. Inoltre, non sono al 100% fisicamente con il collo, la scorsa notte ho dormito molto male e faccio fatica a muoverlo, vedremo domani”.

Sainz guarda con fiducia al resto del weekend, anche se sa quanto sarà importante trovarsi nel posto giusto al momento giusto, magari per sfruttare una scia oppure per evitare una bandiera gialla, aspetto che a Baku spesso ha fatto la differenza nel corso degli anni. Oggi si sono infatti visti diversi lunghi e incidenti, segnale delle difficoltà che tutti i piloti hanno incontrato nel mettere insieme un giro davvero pulito al 100%: “Nessuno ha messo insieme un giro pulito. Domani in Q1, Q2 e Q3 con le soft vedremo dove saremo, ma siamo fiduciosi che abbiamo il passo per lottare con McLaren, Mercedes e Red Bull questo weekend. Sarà un weekend in cui saremo tutti vicini, in cui conterà molto la preparazione della gomma, essere al posto giusto nel momento giusto, soprattutto in caso ci siano bandiere gialle o rosse”.

Da segnalare, infine, che Sainz ha ricevuto un warning per aver ostacolato Sergio Perez durante le prove libere, il che non rappresenta una reprimenda, ma solo un avvertimento. Infatti, tendenzialmente gli impeding non vengono investigati da parte degli steward durante le libere, a meno che non siano ritenuti pericolosi: in questo caso, dato che l’episodio è avvenuto in una zona ad alta velocità, i commissari hanno comunque ritenuto importante chiarire la vicenda.