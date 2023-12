F1 | Sainz: "2024? Se c'è un team che può recuperare è Ferrari"

Il 2024 dovrà essere per la Ferrari l'anno in cui fare diversi passi avanti per tornare a competere nel corso di tutta la stagione con Red Bull Racing.

Il 2023 è stata una stagione avara di soddisfazioni, fatta salva la vittoria ottenuta da Carlos Sainz al Gran Premio di Singapore. Proprio quella è stata l'unica non targata Red Bull nei 22 gran premi disputati. Questo ben fotografa una situazione che, verosimilmente, vedrà il team di Milton Keynes partire con tutti i favori del pronostico anche nella prossima stagione.

Sainz, intervenuto a un evento in Spagna, ha parlato delle possibilità di vittoria, o di ritorno a una competitività ben superiore, della Ferrari nel 2024.

"Sarà il tempo a dirlo. La mia opinione è che sì, come squadra dovremmo essere in grado di recuperare. Essere in grado non significa che lo faremo, perché è davvero un passo molto grande da fare l'anno prossimo. È un obiettivo molto difficile, non solo per la Ferrari, ma anche per l'Aston Martin, la McLaren e la Mercedes".

"È un obiettivo molto difficile per qualsiasi squadra che voglia togliere il mondiale alla Red Bull, soprattutto dopo la stagione che ha avuto. Ma se c'è qualcuno che crede che siamo in grado di farlo, è la Ferrari, soprattutto dopo il modo in cui abbiamo finito la stagione e i progressi che abbiamo mostrato".

Quest'anno Sainz e la Ferrari hanno vinto a Singapore, ma questo non significa che la SF-23 sia stata la base da cui ripartire. Mercedes ha compiuto questo errore nel 2022 dopo aver portato a casa una bella doppietta al Gran Premio di San Paolo del Brasile. La W14 è stata un'evoluzione della monoposto precedente, ma l'errore nella scelta è stato evidente sin dai test in Bahrain del 2023.

"La stessa cosa è successa alla Mercedes, che ha vinto in Brasile, è stata la squadra più veloce in Brasile, e sono sicuro che hanno visto quella macchina sotto una buona luce, per dire: 'Dobbiamo arrivare al 2023 sviluppando questo, perché non siamo così lontani'. Ma il 2023 ci ha dimostrato che forse non era proprio la scelta giusta e dobbiamo reimpostare un po' il percorso".

"Spero che tra il 2023 e il 2024 si vada tutti nella stessa direzione e che si veda, come nel caso della McLaren, che quando si colpisce la chiave giusta e funziona si possono fare passi avanti molto rapidi, e spero che sia così anche l'anno prossimo".