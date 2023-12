F1 | FIA: Nielsen lascerà il ruolo di direttore sportivo

Il team di Formula 1 della FIA dovrà affrontare un rimpasto prima dell'inizio della stagione 2024: il direttore sportivo Steve Nielsen lascerà il suo ruolo.

Lo stimato Nielsen era stato nominato all'inizio di quest'anno, dopo una lunga carriera nei gran premi in diverse squadre, tra cui Lotus, Tyrrell, Benetton, Williams e AlphaTauri, prima di passare alla gestione della Formula 1. Ha lavorato a stretto contatto con il direttore di gara della F1 Niels Wittich e ha lasciato il suo incarico.

Ha lavorato a stretto contatto con il direttore di gara della F1 Niels Wittich e ha assunto la responsabilità presso la FIA di tutte le questioni sportive della F1, compreso lo sviluppo del controllo di gara e del centro operativo remoto, nonché dei futuri aggiornamenti dei regolamenti sportivi.

Tuttavia, dopo un anno difficile per la FIA, che ha dovuto affrontare un esame su una serie di questioni, tra cui i limiti delle piste e lo stile di leadership del presidente Mohammed Ben Sulayem, fonti di alto livello hanno indicato che Nielsen ha deciso di non continuare.

Secondo alcune fonti, Nielsen si sarebbe sentito frustrato per il modo in cui venivano gestite le operazioni di F1 e per la direzione che stavano prendendo le cose.

Sebbene le fonti abbiano indicato che la partenza di Nielsen è un affare fatto, non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte della FIA in merito alla questione, né alcuna indicazione di eventuali cambiamenti che saranno apportati alle operazioni di F1. Motorsport.com ha contattato la FIA per un commento.

La partenza di Nielsen, una volta confermata, sarà una grave perdita per l'organo di governo, in quanto la sua enorme esperienza è stata preziosa per aiutarlo ad apportare miglioramenti ed era molto rispettato dai team nel paddock.

Nielsen era parte integrante di un team di F1 allargato all'interno della FIA che operava sotto la guida del direttore della monoposto Nikolas Tombazis. Tra questi vi erano anche il direttore tecnico Tim Goss, il direttore finanziario Federico Lodi e il direttore operativo Francois Sicard.

Parlando al momento della sua nomina, Ben Sulayem ha ritenuto che la nomina di Nielsen fosse importante per aiutare l'organizzazione a progredire.

Ha dichiarato: "Abbiamo dedicato molto tempo e sforzi per apportare cambiamenti significativi e consapevoli al nostro team di Formula 1, per creare la struttura giusta con le persone giuste per supervisionare il futuro regolamento di questo sport".

"Sviluppando e responsabilizzando le persone all'interno della nostra organizzazione, oltre ad apportare competenze ed esperienze dall'esterno, sono sicuro che siamo nella migliore posizione possibile per andare avanti insieme ai nostri partner della FOM e ai team di Formula 1".

All'inizio di quest'anno, Ben Sulayem ha annunciato che, con il suo team di F1, intendeva ritirarsi dal coinvolgimento quotidiano nei gran premi.

Un portavoce della FIA ha commentato questa decisione: "Il presidente della FIA ha un ampio mandato che copre l'intera gamma degli sport motoristici e della mobilità a livello globale, e ora che la riorganizzazione strutturale della Formula 1 è stata completata questo è un passo successivo naturale".

Nell'ambito della sua decisione di non occuparsi più di F1, Ben Sulayem ha recentemente nominato l'ex giornalista Dieter Rencken nel ruolo di commissario per la F1, con il compito di supervisionare lo sviluppo futuro dei regolamenti e di assistere nelle discussioni sul prossimo Patto della Concordia.