F1 | Russell sorride: "Possiamo lottare per il podio"

George Russell regala la seconda fila alla Mercedes per il via del Gran Premio d'Olanda, al termine di una Qualifica tiratissima ed incerta fino all'ultimo secondo, fatta eccezione ovviamente per il solito Max Verstappen.

Il sabato di prove cronometrate a Zandvoort si è rivelato piuttosto difficoltoso fin dalla Q1, con il tortuoso tracciato bagnato dall'intensa pioggia del mattino che ha costretto tutti a montare gomme intermedie fino al termine della seconda manche, quando i raggi di sole hanno iniziato a riscaldare l'ambiente e asciugare la traiettoria.

Qui a rimetterci è stato Lewis Hamilton, eliminato con l'altra Mercedes ottenendo appena il 13° crono e lasciando il solo Russell a rappresentare la Stella di Stoccarda nell'assalto alla Pole Position.

L'ultima parte della sessione è stata molto caotica, complice la doppia bandiera rossa causata prima dal KO di Logan Sargeant, a muro con la sua Williams, imitato poco dopo dal ferrarista Charles Leclerc.

Alla ripartenza, con 4' sul cronometro, di fatto ai piloti non è stato permesso alcun errore nel loro tentativo lanciato e in extremis Russell è riuscito ad agguantare la terza casella dello schieramento fermandosi a +0"727 dal poleman Verstappen, come al solito imprendibile e dominatore al volante della Red Bull per la gioia dei suoi tifosi.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

"E' stata una grande sessione e sono molto contento di essere terzo, so da inizio anno che le Qualifiche sono uno dei miei punti di forza, quindi non è una sorpresa per me", sorride il britannico sceso dalla sua W14.

"Di recente le cose non sono andate benissimo per noi, dunque è stato ottimo potersi fermare e ripresentarsi in pista con nuove idee, rimettendo tutto a posto. Siamo in un'ottima posizione per lottare per il podio in gara".

All'inizio le Mercedes avevano dato l'impressione di soffrire le condizioni di umido, ma con il cambiare delle cose questo ha giovato alle prestazioni, come sottolinea l'inglese, consapevole che Verstappen è al momento di altra categoria.

"Il giro di Q3 è andato bene, penso che facciamo sempre fatica quando è molto bagnato o quando si passa alle gomme slick e dobbiamo farle entrare in temperatura. Ma sappiamo che le debolezze del sabato è la forza della domenica, quindi sarà una gara emozionante".

"Sono sicuro che Max farà la sua solita passerella domenicale per la gioia della sua gente fin dal via, speriamo di poter lottare con Albon, Norris e gli altri perché l'auto è veloce e il passo è simile a quello della McLaren".

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Davanti a Russell ci sarà infatti la McLaren di Lando Norris, ma applausi a scena aperta se li è meritati anche Alex Albon, quarto sulla Williams motorizzata Mercedes.

"Siamo molto contenti per la Williams, ho visto i ragazzi sul muretto dei box piuttosto soddisfatti delle loro prestazioni - conclude Russell - Sull'aereo per l'Olanda ero con Alex e gli ho chiesto quali fossero le sue aspettative per il weekend. Mi ha risposto: 'Penso che faremo schifo'. Quindi si è sbagliato di poco! Complimenti a Max, ad Alex e a Williams".