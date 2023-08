F1 | Ricciardo: riuscito l’intervento alla mano, salterà Monza

Nello spazio di pochi secondi durante la seconda sessione di prove libere del venerdì, il weekend del Gran Premio d’Olanda di Daniel Ricciardo ha assunto una storia completamente diversa. Dalla possibilità di puntare a un buon risultato visto la competitività della vettura, l’australiano è stato costretto ad abbandonare l’evento a causa della frattura riportata in seguito a un contatto con le barriere per evitare Oscar Piastri, il quale aveva perso il controllo della sua monoposto pochi secondi prima in curva tre.

Il volante si è mosso violentemente nell'impatto, causando la rottura del metacarpo della mano sinistra. La riserva della Red Bull e dell’AphaTauri Liam Lawson ha sostituito Ricciardo, il quale si è poi recato a Barcellona per completare un intervento chirurgico per facilitare il rientro.

Ricciardo ha confermato sui social media di essere stato operato domenica mattina: "Ciao a tutti. Sono stato operato stamattina, ho il mio primo pezzo di metallo, quindi è una figata. Un grande ringraziamento a tutti coloro che mi hanno contattato e tenuto alto il morale. Questa non è una battuta d'arresto, fa solo parte del processo per tornare".

Daniel Ricciardo, AlphaTauri Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

È noto che il trattamento di Ricciardo comporterà la collaborazione con il dottor Xavier Mir, dottore ben noto nel mondo della MotoGP. Inoltre, a inizio anno Mir ha operato Lance Stroll in seguito all'incidente ciclistico che lo ha escluso dai test pre-stagionali in Bahrain, disputando però il Gran Premio con un tutore alla mano che ne ha limitato i movimenti.

Ricciardo realisticamente salterà il GP d'Italia a Monza dove vinse nel 2021, con l’obiettivo di tornare in pista in tempo per il Gran Premio di Singapore, anche se, pure in quel caso, potrebbe trattarsi di una corsa contro il tempo. Il Team Principal dell’AlphaTauri Franz Tost ha dichiarato a Motorsport.com: "Per me, sembra che Liam gareggerà a Monza perché non credo che Daniel sarà pronto per correre in Italia. Manderemo Lawson al simulatore questa settimana per prepararsi per Monza".

Il Team Principal del team Red Bull, Christian Horner, ha detto che Ricciardo avrebbe in mente l’appuntamento di Singapore di metà settembre per il suo ritorno in pista: “Si è preso un bel po' di tempo di riposo per ritrovare il suo spirito, per tornare in pista e ora è di nuovo in panchina. Questa è stata, credo, la sua frustrazione”, ha spiegato Horner sottolineando come abbia passato la prima parte della stagione lontano dai tracciati in attesa di una nuova chance in Formula 1.

Daniel Ricciardo dolorante alla mano sinistra dopo l'incidente in Curva 3 nelle Libere 2

"Penso che abbia sentito che la macchina ha iniziato a fare dei progressi ed è un peccato per lui. Ma sono sicuro che, nella sua mente, ha probabilmente Singapore come obiettivo. Ma poi di nuovo, Singapore è probabilmente uno dei circuiti più difficili del calendario. Ma la natura farà il suo corso".

"Tutto dipende dal recupero e da quanto tempo ci vorrà. Qualsiasi essere umano normale dovrebbe avere probabilmente circa 10-12 settimane per recuperare, ma sappiamo che questi ragazzi non sono normali. Quindi, tutto dipenderà dal processo di recupero, quanto tempo ci vorrà, saranno tre settimane, un mese, sei settimane? Nessuno lo sa davvero".