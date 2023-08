F1 | Vasseur: "Weekend caotico, potevamo fare un lavoro migliore"

La Ferrari ha concluso il GP d’Olanda con un quinto posto che ha un retrogusto sia dolce che amaro, perché il weekend era iniziato nel peggiore dei modi, con una vettura estremamente nervosa e difficile da guidare per i piloti. Considerando le aspettative, al netto dell’errore di Charles Leclerc in qualifica, la doppia Q3 era vista quasi come un segnale positivo con l’obiettivo di massimizzare i punti per il campionato costruttori.

In gara è arrivato invece un quinto posto al termine di una gara resa estremamente complessa da un meteo imprevedibile e difficile da decifrare. Infatti, già pochi secondi dopo lo spegnimento dei semafori è arrivato uno scroscio di pioggia che ha spinto diversi piloti immediatamente alla sosta, tra cui Charles Leclerc, il quale si era tra l’altro appena toccato con Oscar Piastri danneggiando l’endplate dell’ala anteriore, il quale, a sua volta aveva provocato un danno ancor più importante andando a impattare contro il fondo.

Nonostante il danno, il monegasco è rimasto a lungo in pista fino ad arrivare a perdere sessanta punti di carico complessivo, con la vana speranza che una bandiera rossa e l’arrivo della pioggia potessero permettere di sistemare parzialmente la vettura dando al pilota una nuova chance. Bandiera rossa che, però, non è mai arrivata, spingendo la Rossa a ritirare la vettura: “In generale è stato un weekend caotico per tutti. Le condizioni erano molto difficili. Da una parte del box, Charles ha avuto un contatto con Piastri e ha danneggiato l’ala anteriore che poi ha toccato il fondo danneggiandolo. Abbiamo potuto cambiare l’ala anteriore al pit stop, ma non al fondo. Ci aspettavamo una bandiera rossa per provare a sistemare i danni, ma non è arrivata e a quel punto è stato meglio fermarsi”, ha spiegato Vasseur ai microfoni di Sky Sport Italia.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, si ritira ai box Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Proprio alla fine del primo giro, tuttavia, un altro episodio ha coinvolto Leclerc. L’arrivo della pioggia aveva spinto diversi piloti a rientrare ai box, tra cui il monegasco, il quale aveva però chiamato il pit stop molti tardi, quasi all’ingresso della corsia box, il che ha colto impreparati i meccanici che non avevano ancora pronte le mescole intermedie. Così l’alfiere del Cavallino è rimasto a lungo fermo in piazzola, di fatto annullando il vantaggio di essere rientrati con un giro d’anticipo rispetto ad altri rivali.

“È stata una decisione un po’ tardiva, ma anche così è andata bene. Abbiamo sì perso dei secondi perché non eravamo pronti, ma ha guadagnato di più facendo quel giro in pista con le gomme intermedie che rimanendo fuori con le slick. È stata la decisione giusta anche se è stata presa molto tardi”, ha spiegato Vasseur.

Dall’altra parte, con Sainz è arrivato un quinto posto che significa dieci punti per la classifica costruttori, un bottino con cui cercare di fronteggiare l’Aston Martin, oggi a podio: “Dalla parte di Carlos, ha fatto un’ottima prima parte di gara, ma non avevamo più gomme nuove. Il set di intermedie era già stato usato nelle qualifiche. È arrivato quinto, ha fatto un ottimo ultimo stint tenendo dietro Hamilton e Norris. In queste condizioni possiamo sempre dire che potevamo fare un lavoro migliore, ma potevamo anche raccogliere meno punti. Credo che Carlos abbia fatto un buon lavoro”, ha spiegato il Team Principal.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La prossima settimana la Formula 1 si recherà a Monza, una pista completamente differente da quella di Zandvoort. Ancora una volta, Vasseur ha sottolineato quando sarà importante il lavoro di preparazione, così come quello in pista per mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, dato che in pochi decimi sono racchiuse diverse vetture: “Il tracciato è completamente diverso. Poi, per quanto riguarda questo weekend, abbiamo visto tanti alti e bassi per tutti, anche nel corso della stessa gara. Tra il primo e l’ultimo stint abbiamo visto dei passi totalmente diversi. Charles era nella posizione di fare un ottimo giro ieri in qualifica, ma è uscito di pista. I margini sono così ristretti che si può passare dal secondo al decimo posto. Questo significa che per Monza dobbiamo prepararci nel modo migliore per mettere tutto insieme e fare un buon lavoro. Ma non è solo una questione di potenziale, ma anche di mettere tutto insieme”.

Quando gli è stato chiesto se fosse impossibile sviluppare questa vettura in una certa direzione a causa delle scelte ereditate quando la monoposto è stata progettata sotto la direzione di Mattia Binotto, Vasseur ha preferito guardare al futuro e al lavoro che sta mettendo in piedi per rafforzare la squadra: “Non voglio pensare sia una questione di eredità. Noi dobbiamo fare il nostro miglior lavoro possibile con il team che abbiamo in fabbrica e in pista. Non tutto è perfetto, ma stiamo migliorando e stiamo assumendo tante persone, ma sappiamo anche che dobbiamo ristrutturare il sistema”.