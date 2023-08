F1 | Sainz: "Felice, ho lottato con macchine più veloci di noi"

La Ferrari limita i danni in un fine settimana tremendo, quello di Zandvoort, grazie al quinto posto finale di Carlos Sainz Jr. bravo a stringere i denti nell'ultima parte di gara agli assalti decisi di un Lewis Hamilton mai domo.

Con il ritiro di Charles Leclerc, Sainz ha avuto tutto il peso della Ferrari sulle sue spalle, ma è riuscito in modo brillante a portare a casa un quinto posto che - stando alle condizioni in cui è arrivato - sa di ottimo risultato su una pista avversa alle caratteristiche delle SF-23.

Sainz è stato molto bravo nella prima fase di gara. Un primo stint brillante, in cui è riuscito a consolidare un'ottima posizione alle spalle delle Red Bull e dell'Aston Martin di Fernando Alonso. La pioggia ha ribaltato le sorti della corsa, con la Ferrari che ha sofferto non solo il bilanciamento complesso delle proprie monoposto, ma anche l'aver terminato le Intermedie nuove da usare in gara.

Negli ultimi 7 giri, quelli fatti dopo la neutralizzazione per una pioggia torrenziale arrivata al 65esimo giro, Sainz si è dovuto difendere da Hamilton con un set di Intermedie usato nelle qualifiche di ieri e, di fatto, quasi finite.

"Il problema nell'ultimo stint è che non avevamo più gomme e abbiamo dovuto utilizzare un'intermedia che era molto usata, l'avevamo usata in qualifica ieri ed era molto usurata", ha dichiarato Sainz al termine della gara ai microfoni di Sky Sport F1.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, esce dai box Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Sapevamo che lo stint di 7 giri sarebbe stato molto duro ed è stato così. Ma almeno sono riuscito a tenere alle spalle Hamilton. E' stato un buon risultato, perché le gomme erano finite".

Sainz si è detto soddisfatto della sua gara, perché è stato in grado di lottare con monoposto dotate di ritmo ben superiore rispetto a quello offerto dalle SF-23 in questo fine settimana.

"Penso di aver massimizzato tutto in questo fine settimana. Abbiamo fatto tutta la gara lottando con macchine che erano molto più veloci di noi per tutto il fine settimana. E anche nelle condizioni miste di inizio gara abbiamo fatto la differenza".

"La prima parte di gara ci ha messo in buona posizione. Ma la lotta per il podio è stata un po' circostanziale, perché in termini di passo era lontanissima da noi. Sono contento di aver lottato con gente che in questo fine settimana era molto più veloce di noi".

Dopo il calvario di Zandvoort, Monza arriverà quasi fosse un porto sicuro. La pista di casa, per la Ferrari, dovrebbe garantire ai piloti della Ferrari di poter estrarre prestazioni migliori dalle SF-23.

"Sono più ottimista per Monza, soprattutto dopo la performance di Spa. Sappiamo che in piste come Zandvoort, come ad esempio Singapore, soffriremo. Ma per il momento per Monza mi aspetto cose migliori", ha concluso lo spagnolo.