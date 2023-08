F1 | Alonso a podio: "Gara intensa, ma la macchina oggi volava"

L’esultanza e l’entusiasmo sul podio è forse il modo migliore per descrivere la domenica olandese di Fernando Alonso, tornato finalmente su quel podio che mancava dallo scorso Gran Premio del Canada, quando concluse al secondo posto. Così come allora, anche oggi lo spagnolo ha chiuso la corsa in seconda posizione alle spalle di un inarrestabile Max Verstappen, che in patria ha conquistato la nona vittoria consecutiva stagionale, il che gli ha consentito di eguagliare il record di Sebastian Vettel ottenuto nel 2013.

Dopo aver preso il via dalla quinta casella, lo spagnolo ha subito conquistato due posizioni, risalendo al terzo posto alle spalle di Verstappen e Norris. Nonostante l’arrivo della pioggia, che aveva spinto diversi piloti a rientrare in pit lane alla fine della prima tornata, in casa Aston Martin la decisione era stata quella di rimanere fuori, seguendo così i rivali che in quel momento aveva davanti.

Proprio nel secondo giro, tuttavia, Alonso è stato in grado di sopravanzare Norris all’esterno di curva quattro, portandosi così virtualmente in seconda posizione, anche se la scelta di ritardare di un giro il pit stop gli è costata diverse posizioni, facendolo così scivolare in settima posizione.

Da quel momento in poi l’asturiano ha dato il via alla sua rimonta, con una macchina che sentiva sua, soprattutto nel momento in cui è stato possibile tornare sugli pneumatici slick: “È stata una gara molto, molto intensa, con l'inizio in condizioni di bagnato. Siamo stati molto veloci e ci siamo fermati forse un giro troppo tardi, ma come i leader”, ha detto nelle interviste lo spagnolo riferendosi a quando si è fermato Verstappen.

“La macchina oggi volava, era molto competitiva e facile da guidare. In queste condizioni hai bisogno di una macchina di cui ti puoi fidare e oggi mi sono fidato molto della macchina, quindi mi sono divertito. Grazie a tutti i tifosi, l'energia a Zandvoort è davvero unica. Quando è arrivata questa gara pensavo che non avrei mai vissuto un podio a Zandvoort perché non ero in grado di pensarci”.

Lando Norris, McLaren MCL60, precede Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, e il resto dello schieramento al via Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Sul finale, l’incidente di Guanyu Zhou e l’arrivo della pioggia ha spinto la direzione gara a esporre la bandiera rossa e interrompere la gara, spingendo i piloti a un finale estremamente intenso in cui era fondamentale non commettere errori. Alonso ha gestito bene, portando la sua AMR23 aggiornata al secondo posto sotto il traguardo: “È una di quelle gare in cui è difficile concentrarsi e rimanere concentrati per un periodo di tempo così lungo. Ma è una pista molto speciale, con tutti i tifosi e l'energia che si respira, quindi ci si sente sempre molto concentrati”.

“Sono contento per Max, congratulazioni a tutti. Ho pensato di tentare un sorpasso all'ultima ripartenza, ma poi ho pensato che forse non sarei potuto uscire dal circuito dopo, quindi sono rimasto tranquillo in seconda posizione”, ha poi aggiunto Alonso congratulandosi con Verstappen per il raggiungimento del record.