F1 | McLaren: un reticolo di tiranti per irrigidire il fondo Sulla MCL60 è comparsa una curiosa modifica in stile Mercedes: c'è un vistoso tirante che dalla scatola del cambio passa attraverso la coda della fiancata per poi diramarsi in quattro elementi che vanno a irrigidire il fondo evitando l'insorgenza del porpoising.