F1 | Red Bull: con Ricciardo infortunato, Marko conferma Perez

Anche Helmut Marko, se necessario, sa inserire la retromarcia. Il superconsulente austriaco da diciannove anni si occupa della gestione dei piloti del mondo Red Bull, compito che ovviamente include anche AlphaTauri ed il vivaio Red Bull junior.

Marko è stato celebrato per aver scelto e contrattualizzato talenti del calibro di Max Verstappen e Sebastian Vettel, così come criticato per una gestione giudicata in più occasioni come troppo aggressiva e condizionata da scelte di pancia.

Alla vigilia del Gran Premio d’Olanda “Dr.Marko”, come viene chiamato all’interno della squadra, ha lanciato messaggi poco rassicuranti all’indirizzo di Sergio Perez, lasciando intendere in modo neanche tanto velato che la sua presenza nel 2024 al fianco di Verstappen era da considerare tutt’altro che scontata.

È un approccio tipico di Marko, che mira a mettere sotto pressione i suoi piloti per spronarli a dare il cento per cento. In alcuni casi l’atteggiamento ha dato i suoi frutti, ma soprattutto negli ultimi anni si è rivelato un metodo controproducente, che ha finito per complicare ancora di più la vita di piloti già in difficoltà, facendoli naufragare definitivamente.

Perez sta attraversando un periodo difficile, iniziato nel GP di Miami e tuttora in corso, e la mancanza di risultati è stata sempre commentata da Marko con frecciate poco rassicuranti. Tutto questo fino a ieri. Al termine di una sessione di qualifica nella quale Perez ha rimediato ben un secondo e tre decimi da Verstappen, un po' a sorpresa Marko ha risposto ai media tedeschi confermando di fatto ‘Checo’ per la stagione 2024: “Tutto è chiaro in vista della prossima stagione”.

Sergio Perez, Red Bull Racing, Helmut Marko, consulente, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Racing

Un segnale positivo quanto definitivo per Perez, che lo porterà a togliersi di dosso una notevole dose di pressione. Non tutti i piloti reagiscono allo stesso modo, e Marko alla fine ha capito che il messicano rende di più quando ha meno dubbi sul suo futuro. Probabilmente non è un caso che lo scorso anno abbia vinto il Gran Premio di Monaco proprio dopo il rinnovo avvenuto due giorni prima del weekend di gara.

C’è però anche un altro aspetto dietro la conferma di Perez. L’ultimo potenziale candidato al secondo sedile Red Bull era Ricciardo, e l’infortunio avvenuto nelle prove libere di venerdì terrà Daniel fermo almeno fino al Gran Premio di Singapore. Se il piano era quello di valutare il rendimento dell’australiano, tutto è rimandato ad inizio autunno, e alternative al momento non ce ne sono. Nonostante la Red Bull sia l’unico team in Formula 1 ad avere a disposizione una seconda squadra, di fatto al momento non ci sono altri candidati con un potenziale all’altezza di una promozione.

La Red Bull spera che Perez possa tornare al livello di performance di inizio stagione, anche per smorzare i commenti che indicano la squadra come ‘one man team’, ovvero un gruppo che lavora esclusivamente per Verstappen. Il margine tra i due compagni di squadra visto ieri in qualifica è difficile da spiegare, oltre un secondo tra un campione del mondo e un vincitore di Gran Premi è decisamente atipico.

“Come mi sembra? Strano, bizzarro – ha commentato Toto Wolff a motorsport.com – Checo non è un idiota, lo abbiamo visto tutti in questi anni, ha vinto delle gare e lo ha fatto anche quando era alla Racing Point, quindi non riesco a capire. Max ha distrutto ogni compagno di squadra che ha avuto, e questo credo che sia per la sua capacità di sviluppare attorno a sé una macchina che è molto difficile da controllare ma ovviamente anche molto veloce. Però un secondo e tre decimi sono tanti, e non ho alcuna spiegazione se non dire che… è strano”.