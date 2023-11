F1 | Ricciardo doppiato alla ripartenza: "Regolamento da rivedere"

Quella di Interlagos non è stata la domenica in cui sperava Daniel Ricciardo, soprattutto per l'episodio che lo ha coinvolto nel corso del primo giro, il quale ha sostanzialmente messo la parola fine alla sua gara.

La vettura dell'australiano è infatti stata colpita da una gomma vagante volata via nell'incidente alla prima curva tra Alex Albon e Kevin Magnussen, la quale è poi ricaduta proprio sull'AlphaTauri numero 3, danneggiando l'ala posteriore.

Sia il pilota che il team si sono resi immediatamente conto del problema, che a quel punto ha creato due possibili scenari comunicati via radio: nel caso fosse uscita immediatamente la bandiera rossa, data la severità dei danni alle barriere, vi sarebbe stata la possibilità di fermarsi in pit lane e riparare la monoposto durante l'interruzione. In caso contrario, l'australiano sarebbe stato costretto a parcheggiare la propria vettura dentro al garage.

Photo by: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Non essendo stata esposta la bandiera rossa nel corso della prima tornata, Ricciardo ha fatto rientro ai box, fermandosi quindi durante il secondo giro, dato che il garage AlphaTauri si trova oltre la linea del traguardo. Tuttavia, la severità dei danni alla barriere ha spinto la direzione gara a neutralizzare la corsa a metà del secondo passaggio, ovvero una quarantina di secondi dopo il rientro di Ricciardo. Nel momento in cui gli altri piloti hanno fatto ritorno in pit lane, questi sono entrati nel terzo giro, lasciando l'australiano della squadra faentina doppiato e indietro di una tornata.

Il medesimo destino è toccato anche all'altro pilota coinvolto negli eventi del primo giro, Oscar Piastri, il quale suo malgrado era stato colpito al retrotreno dalla vettura di Kevin Magnussen durante il testacoda di quest'ultimo. Come da procedura, i due connazionali sono stati costretti a ripartire dalla corsia dei box invece di effettuare la partenza dalla griglia, venendo retrocessi di un giro rispetto alle altre vetture.

Il Regolamento sportivo della FIA recita: "Tutte le vetture che si trovavano nel loro garage al momento della sospensione della gara saranno disposte in fondo alla fila di vetture nella corsia di sorpasso [dei box] nell'ordine in cui vi sono arrivate".

Photo by: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

"Tali vetture potranno lasciare la corsia dei box alla ripresa della gara, ma dovranno rientrare nella corsia dei box al ritorno della Safety Car e potranno riprendere la gara quando l'ultima vettura avrà superato l'uscita dei box dopo la ripartenza. Ogni giro completato utilizzando le procedure sarà conteggiato come giro di gara, a seconda dei casi".

Rispetto ad altri episodi, in cui i doppiati hanno avuto l'opportunità di uscire in anticipo per rimettersi in pari con i rivali, qui la discriminante è che nel momento in cui è stata esposta la bandiera rossa, di fatto sia Ricciardo che Piastri non erano ancora doppiati, bensì erano nei rispettivi garage. Tuttavia, il pilota dell'AlphaTauri ha suggerito che la regola dovrebbe essere rivista con "buon senso", in quanto ritiene che avrebbe dovuto essere conteggiato nello stesso giro del resto del gruppo.

"Speravamo che ci fosse una bandiera rossa e di poter rientrare in gara. Siamo arrivati ai box. Abbiamo sentito che c'era la bandiera rossa. La squadra ha fatto un ottimo lavoro per sistemare la macchina, quindi siamo pronti a partire. Poi mi dicono che io e Oscar partiamo con un giro di ritardo. Tutta l'eccitazione che si prova a correre di nuovo viene completamente annullata".

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

"Non è stato completato nemmeno un giro di gara in bandiera verde. Non so come si possa iniziare la gara con un giro in meno. È davvero frustrante. È ovvio che le regole sono un po' zoppicanti. Credo che il mio ragionamento sia che se 15 vetture hanno avuto il nostro problema oggi, faranno partire 15 vetture nella corsia dei box con un giro in meno e metteranno cinque vetture sulla griglia? No, non lo faranno".

"Quindi, secondo me, possono usare il buon senso ed essere un po' più aperti. Vorrei solo che potessimo gareggiare, vorrei che ci lasciassero partecipare alla gara. Questo fa un po' male", ha spiegato Ricciardo. Dopo aver ripreso il via dalla pit lane, l'australiano ha passato sostanzialmente l'intera gara alle spalle del compagno di casacca Yuki Tsunoda nella speranza che una Safety Car gli permettesse di sdoppiarsi e tentare la caccia alla zona punti. Nonostante un pazzo potenzialmente superiore, il team ha scelto di mantenerlo alle spalle del giapponese, in modo da evitare che Tsunoda finisse nell'aria sporca danneggiando le sue coperture.