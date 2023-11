F1 | Leclerc: Ryanair gli offre il biglietto per andare a Lourdes

"Quest'anno non è stato un anno in cui sono stato proprio fortunato... Forse un viaggio a Lourdes mi aiuterà a un certo punto... Non so che fare". Charles Leclerc aveva risposto così ieri ai microfoni di Sky Sport F1 poche decine di minuti dopo aver sbattuto con la sua Ferrari SF-23 numero 16 mentre era intento a effettuare il giro di formazione del Gran Premio del Brasile. Un guasto che si è verificato in un momento inatteso ha portato il monegasco a fare una battuta amara, ma brillante.

E altrettanto brillante è stata Ryanair a sfruttare la ghiotta occasione. Questo pomeriggio la compagnia aerea low cost ha realizzato un post apparso sul social X di Elon Musk (ex Twitter) con un biglietto (carta d'imbarco) eloquente: partenza dal Brasile e arrivo all'aeroporto di Lourdes per il passeggero Charles Leclerc.

Il biglietto fittizio è un'insieme di riferimenti legati al monegasco. Ad esempio, il sedile è il 16, come il numero di gara che utilizza in Formula 1, e la lettera F che sta anche per Ferrari. La reference è forse il passaggio più degno di nota, ovvero una serie di numeri e lettere che danno la netta impressione che vi sia scritto "Incident" (1NCID3N7).

Oltre alla priority, il biglietto per Charles indica la possibilità di imbarcare "2 small bags", ovvero due bagagli piccoli. Una dicitura (casuale) che lascia però intendere a una precisa intenzione e fa riferimento a parti... anatomiche del pilota che tutti possiamo immaginare dopo l'incidente.

Dulcis in fundo, il QR Code al centro del biglietto. In apparenza solo un orpello per rendere più veritiero il biglietto, ma in realtà, se lo si inquadra con la camera del cellulare, questo porta a una schermata in cui è possibile visualizzare un video di Leclerc intento a fare un giro al Carlos Pace di San Paolo del Brasile con il gioco F1 23, il videogioco di EA Sports dedicato alla Formula 1 con la possibilità di sfidare il giro più veloce ottenuto dal pilota della Ferrari.

Una bella idea da parte di Ryanair, la quale è spesso attenta sui social a realizzare post simili e spesso azzeccati. Tornando alla parte sportiva di quanto accaduto ieri, la Ferrari analizzerà minuziosamente la SF-23 numero 16 una volta tornata alla GeS di Maranello, per poi preparare le monoposto e imbarcarle nuovamente alla volta degli Stati Uniti per preparare il primo Gran Premio di Las Vegas della storia. Sperando magari di non dover fare davvero scalo nella celebre località francese...