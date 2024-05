F1 | Racing Bulls: la VCARB 01 cresce. La Top 5 non è più chimera

Racing Bulls è stato tra i team più chiacchierati nella pausa invernale intercorsa tra la fine del Mondiale 2023 e l'inizio di quello 2024. La squadra oggi diretta da Laurent Mekies e Peter Bayer ha rafforzato nel corso degli ultimi mesi la partnership con Red Bull Racing. Niente di strano, verrebbe da dire, considerando la medesima proprietà, ovvero il Gruppo Red Bull. Ma proprio per questo, almeno tra dicembre e gennaio, i proclami erano stati molto cauti.

Inoltre, questo legame rafforzato aveva già fatto storcere il naso a diversi addetti ai lavori. Il più attivo nelle proteste pubbliche a mezzo stampa era stato Zak Brown, amministratore delegato di McLaren, che aveva messo in guardia tutti dalla possibilità di creare potenziali movimenti al di fuori della legalità tra i due team, aggirando i paletti imposti da Budget Cap.

Se a Faenza la maggior parte del personale era in altre faccende affaccendato (scegliere se accettare l'offerta di trasferimento in Inghilterra o abbandonare il lavoro), a Milton Keynes c'era la netta sensazione di poter portare Racing Bulls, nata dalle ceneri di AlphaTauri, a essere non solo la sorpresa della stagione 2024, ma addirittura una candidata per il podio.

I fatti, però, non hanno fatto seguito alle attese. La VCARB 01 si è rivelata molto meno prestazionale, almeno nelle prime gare. Ma da 4 gare a questa parte la tendenza si è invertita completamente. Prova ne sono i 19 punti realizzati tra Melbourne e Miami. Questo ha portato la squadra faentina ad abbandonare l'ultima posizione nella classifica Costruttori e a salire direttamente al sesto posto, lasciando Haas, Alpine, Williams e Sauber a lottare per evitare di essere il fanalino di coda della stagione.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, lotta con Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Il primo passo, quello che deve portare a risalire la china è stato fatto. Ma ora c'è già chi guarda più in su, alla Top 5 del Mondiale Costruttori. A prima vista un ottimismo immotivato, considerando le difficoltà avute nelle prime due gare. Poi, però, se ci si sofferma a guardare la classifica, Aston Martin Racing che occupa la quinta piazza ha 23 punti di vantaggio. Certo, il margine è ancora considerevole, ma ora che Racing Bulls sembra aver ritrovato Daniel Ricciardo dopo il cambio di telaio e può sempre fare affidamento su un Yuki Tsunoda in crescita costante, l'obiettivo non sembra essere così irraggiungibile.

Proprio il pilota giapponese è il maggior azionista di questo recupero. Non è solo questione di risultati fini a se stessi, quanto a una competitività diventata molto più solida e costante su tutte le piste.

"Insomma, il nostro passo è stato incredibile. Avevamo ritmo e l'abbiamo avuto per tutta la gara di Miami. La differenza con Ferrari e McLaren, vi assicuro, non era così grande. Per noi, nelle prime gare, non è mai stato possibile raggiungere questi livelli. E questo dimostra quanto stiamo spingendo, soprattutto per ciò che riguarda le persone che lavorano in fabbrica":

"I progressi che abbiamo fatto solo stati molto rapidi. Anche Daniel è riuscito a ottenere una grande quarta posizione nella SPrint. Questo dimostra quanto ritmo abbiamo nella nostra macchina".

"Al di là della Cina, che è una gara che voglio proprio dimenticare, siamo sempre stati in Top 10 e abbiamo lottato per i punti. Lo abbiamo fatto per la maggior parte delle gare. E non eravamo in lotta solo per la decima posizione, perché abbiamo fatto un'ottava, nona nona, una settima e una quarta piazza. I progressi che stiamo facendo sono rapidissimi".

"Ovviamente non siamo ancora a livelli delle Mercedes, per esempio, ma a Miami sono riuscito a ridurre il distacco da loro ed ero costantemente più rapido di una delle due Mercedes. Quindi, se continuiamo così, forse a un certo punto riusciremo a raggiungere la Top 5 del Mondiale Costruttori. Insomma, ora non è che siano così tanto più veloci di noi. Insomma, il nostro obiettivo attuale è questo".