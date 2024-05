F1 | Horner: "Fossi in Wolff sarei preoccupato, ha perso 220 ingegneri"

Durante il fine settimana del Gran Premio di Miami, è emerso che diversi membri chiave dello staff Red Bull, tra cui il direttore sportivo Jonathan Wheatley, sono stati oggetto di interesse da parte dei concorrenti della Red Bull.

L'amministratore delegato della McLaren, Zak Brown, ha dichiarato che la sua azienda ha visto "un aumento dei curriculum provenienti dal team", sospettando che il leggendario progettista Adrian Newey non sarà l'ultima tessera del domino a cadere. Ciò sarebbe un effetto della spaccatura "destabilizzante" all'interno della stessa Red Bull tra la parte austriaca e quella tailandese dell'azienda.

Tuttavia, il Team Principal Christian Horner ha dichiarato di non essere preoccupato dalle voci su alcuni dei membri della sua squadra, sottolineando che, al contrario, negli ultimi anni la divisione Red Bull Powertrains ha sottratto oltre 200 persone al programma HPP della Mercedes per la realizzazione delle Power Unit.

"Non sono preoccupato. Naturalmente, ci saranno sempre dei movimenti tra le squadre", ha detto Horner.

"Non so quante persone noi o la RB abbiamo assunto dalla McLaren quest'anno. Alla Mercedes, abbiamo portato via 220 persone dalla HPP facendole entrare nel programma Red Bull Powertrains. Quindi, quando si parla di perdere dipedenti, sarei un po' più preoccupato dei 220 che hanno lasciato Mercedes che di uno o due curriculum".

Toto Wolff, Team Principal e CEO di Mercedes-AMG F1 Team Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Horner ha detto che era "inevitabile" che Brown e il suo omologo della Mercedes, Toto Wolff, avrebbero scatenato le polemiche attraverso i media sfruttando la situazione. "Penso che sia inevitabile. I due candidati coinvolti parlano molto. Ma non ho intenzione di essere risucchiato in un botta e risposta. Mi concentrerei di più sui problemi che Toto ha", ha detto il Team Principal.

La Red Bull ha spiegato che il fatto che vi siano queste voci sarebbero legate al fatto che alcuni elementi della squadra sarebbero in scadenza, tra cui proprio Wheatley. Si pensa che il direttore sportivo possa essere interessato a diventare team principal nel caso dovesse aprirsi un'opportunità da qualche parte, un po' come avvenuto per Laurent Mekies con la Racing Bulls.

Secondo quanto risulta a Motorsport.com, Red Bull ha recentemente prolungato i contratti di molti altri dipendenti di alto livello, tra cui il responsabile dell'aerodinamica Enrico Balbo e il responsabile dell'ingegneria legata alle performance Ben Waterhouse. All'inizio di quest'anno, inoltre, Red Bull si è assicurata anche il rinnovo di Pierre Wache con un accordo a lungo termine.