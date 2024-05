F1 | Magnussen rischia: gli mancano solo 2 punti di penalità per lo stop

Se Lando Norris con la sua prima vittoria in F1 è stato il protagonista positivo del GP di Miami, al polo opposto potrebbe esserci Kevin Magnussen, che dopo aver ricevuto quattro sanzioni tradotte in oltre mezzo minuto di penalità nella Sprint, è stato penalizzato anche per l'incidente con Logan Sargeant che ha finito per causare la Safety Car che ha cambiato la gara di domenica.

Sabato ne ha ricevute tre per “essere uscito più volte di pista ed aver ottenuto un vantaggio” e domenica altre due per aver causato una collisione, che sommate alle tre subite in Arabia Saudita ed alle due in Cina, portano a dieci i punti di penalità sulla sua Superlicenza.

Sabato era stato anche convocato dai commissari sportivi per un presunto comportamento antisportivo e, sebbene sia stato scagionato, dovrà stare molto attento, perché se accumulerà altri due punti di penalità sulla sua Superlicenza prima del 9 marzo 2025, cioè nelle prossime 18 gare, riceverà la punizione più grande: una sospensione di un Gran Premio.

Poiché i punti di penalità della Superlicenza scadono un anno dopo essere stati acquisiti e poiché tutte e quattro le infrazioni del danese della Haas F1 sono state commesse in questa stagione, dovrà attendere la prossima stagione per recuperarli.

Dopo che il contatto con la Williams ha messo fine alla gara del pilota di casa, Magnussen ha ricevuto una penalità di 10 secondi e gli è stato permesso di continuare a completare la gara, ma per lui è stata più dolorosa la penalità in punti. I commissari non hanno avuto dubbi. "Magnussen è pienamente responsabile della collisione", hanno dichiarato nel rapporto.

Da quando è stato introdotto il sistema dei punti di penalità, nessun pilota ha finito per accumulare 12 punti, o perché alcuni dei suoi punti sono scaduti prima della penalità successiva, o perché ha modificato e ammorbidito il suo comportamento, o perché gli steward, in situazioni molto vicine allo stop, hanno un occhio di riguardo.

Nel settembre 2020, anche Lewis Hamilton aveva raggiunto i dieci punti di penalità sulla Superlicenza, ma i commissari sportivi del GP di Russia hanno finito per restituirgli i punti e per modificare la punizione in una multa di 25.000 euro per la Mercedes. E, senza andare oltre, Sergio Perez è a otto punti dall'Arabia Saudita e non riavrà i suoi punti fino a settembre.