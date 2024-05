F1 | Scoppia la "guerra delle benzine" in vista delle regole 2026?

C’è un’ombra nello sviluppo delle power unit 2026 dopo che l’idea di dotare la F1 di un carburante a zero emissioni non è stata approvata. Con l’adozione di un nuovo regolamento che sta impegnando i grandi Costruttori in una sfida molto impattante (avremo motori da mille cavalli con metà potenza endotermica e metà energia elettrica), non si è voluta bloccare la ricerca su uno dei temi che più caratterizzeranno le future monoposto di F1: la benzina non derivata da fonti fossili che sarà, insieme all’elettrico, una delle due gambe della mobilità futura.

La Formula 1, quindi, diventerà testimonial di un correre “pulito” che andrà a rompere molti dei pregiudizi che condizionano oggi la politica, specie europea, e le conseguenti ricadute sul mondo dell’automotive che paga quasi tutte le colpe, sebbene pesi solo per il 13% delle emissioni che vengono prodotte a livello globale.

L’e-fuel, quindi, avrà una funzione strategica dal 2026, ma qualcuno sta sottostimando che il carburante potrebbe diventare un elemento prestazionale da non trascurare per una serie di fattori che per il momento sono rimasti un po’ sotto traccia.

A cosa facciamo riferimento? Aramco, Petronas, Mobil1 e Shell sono i petrolieri più impegnati nello studio dei nuovi carburanti. Aramco è sponsor e azionista di Aston Martin, la squadra che dal 2026 accoglierà la Honda come motorista ufficiale, mentre Petronas ha un legame esclusivo con la Mercedes, Mobil1 con Red Bull e Racing Bulls e la Shell con Ferrari.

Gli arabi, primi sostenitori dell’e-fuel, hanno investito cifre molto ingenti nell’innovazione e stanno lavorando da anni allo sviluppo di una benzina di sintesi che sappia soddisfare le necessità della Formula 1. I fornitori di carburanti ecologici possono spendere in ricerca cifre colossali, mentre i team sono vincolati dai costi controllati del budget cap.

E c’è il dubbio, anzi un forte sospetto, che qualcuno cerchi di trarre un doppio vantaggio da questa situazione: primo, disporre di una benzina molto più prestazionale della concorrenza costruendo un vantaggio che, si dice, potrebbe arrivare a valori del 5% della potenza del 6 cilindri endotermico (parliamo di una trentina di cavalli); secondo, facilitare lo sviluppo delle nascenti power unit 2026 con test svolti ai banchi dei fornitori e non dei Costruttori, laddove i controlli diventano non solo difficili, se non impossibili.

L’impressione, quindi, è che chi ha capito prima di altri questo filone di ricerca possa costruire un vantaggio prestazionale, dando un’impronta molto forte al campionato 2026, scatenando, magari, una “guerra delle benzine” che abbiamo visto combattuta diverse volte nella storia delle benzine…

Seguiremo con attenzione tutti gli sviluppi…