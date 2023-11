F1 | Pirelli lavorerà a un nuovo concetto di gomme per il 2025

Ridurre il degrado pur permettendo una varietà consistente di strategie ai box. Sulla carta una missione non facile, ma Pirelli, assieme alla F1, cercherà di trovare il modo di centrare entrambi gli obiettivi sulla medesima gomma.

Il minor degrado è una richiesta che deriva dai piloti, sempre vogliosi di poter spingere al massimo e gestire meno le gomme nei vari stint di gara. La seconda richiesta, invece, è fatta per provare a omologare meno possibile le strategie in gara, tenendo aperta una finestra d'incertezza che potrebbe fare ancora bene alla Formula 1.

Tutto questo, Pirelli, lo preparerà per il futuro, dopo aver visto com'è mutata la situazione legata alle gomme da 18 pollici introdotte all'inizio del 2022 con l'avvento delle monoposto a effetto suolo. Lo sviluppo aerodinamico delle stesse ha portato le gomme a surriscaldarsi per via del flusso d'aria alterato.

La Formula 1 ha cercato con insistenza di avere strategie divergenti, dunque questo ha portato ad avere gomme in grado di degradarsi in modo marcato. Però il livello attuale ha spinto i piloti a chiedere di poter spingere maggiormente. Mario Isola, responsabile della sezione motorsport di Pirelli, ha fatto il punto sulle richieste legate alla gamma che la Casa italiana dovrà realizzare per il futuro del Circus iridato.

"Senza un alto degrado delle gomme, non c'è ragione di avere come obiettivo gare con 2 soste da fare. Se si riduce il degrado, sono convinto che il rischio sia avere un trenino di vetture perché ovviamente, se puoi spingere, lo fai, e tutti possono fare lo stesso. Non è un aspetto che può differire da pilota a pilota", ha detto Isola a un gruppo ristretto di testate giornalistiche, tra cui Motorsport.com.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport

"Dunque, capisco i piloti che si lamentano riguardo l'alto degrado delle gomme perché so che vorrebbero spingere di più. E questa è un'indicazione chiara. Il nostro obiettivo è capire come cambiare l'azione in pista e ridurre il degrado. E' qualcosa che possiamo fare".

"Dobbiamo solo disegnare una gomma con diversi livello di degrado e possiamo considerare quell'opzione per il futuro. Ma è importante capire se possano esserci conseguenze indesiderate".

Stando a quanto appreso da Motorsport.com, Pirelli collaborerà con la F1 e con i team per condurre la sua indagine legata al futuro, poiché i suoi strumenti di simulazione per la previsione delle strategie non tengono conto degli effetti della corsa nel traffico.

La gamma di mescole di pneumatici per la stagione 2024 è già stata definita e deliberata, le eventuali modifiche farebbero il loro debutto non prima della stagione 2025, dunque tra poco più di un anno.

"E' importante che per il futuro si chiariscano in anticipo questo tipo di obiettivi. Dobbiamo capire cosa è bene per la Formula 1 tenendo conto dei consigli, dei commenti dei piloti. Ma fare tutto per il bene di questo sport", ha concluso Isola.