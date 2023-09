F1 | Perez: “Qualifica al buio dopo il problema in FP3”

Sembrava essere iniziato nella maniera giusta il weekend di Sergio Perez, ma dopo le qualifiche il quinto posto finale può rappresentare quasi un sospiro di sollievo. Con la differente allocazione degli pneumatici prevista per questo fine settimana, infatti, il messicano aveva avuto poche opportunità di testare il comportamento della monoposto con poco carburante a bordo e con la gomma soft.

Dopo l’incidente nella seconda sessione del venerdì che aveva interrotto la simulazione gara, il pilota della Red Bull ha poi dovuto parcheggiare la sua RB19 ai box durante la FP3 a causa di una perdita di liquidi che ha costretto la squadra di Milton Keynes a una sostituzione del motore con un’unità già usata. Così Perez non ha avuto modo di girare con la soft nuova che tutti i top driver aveva tenuto per l’ultima parte della sessione del sabato mattina, dopo aver completato qualche altro breve run con alto carico di carburante per testare le modifiche apportate in nottata.

Tenendo tutti questi elementi in considerazione, il pilota di Guadalajara ha spiegato di essere contento di aver recuperato raggiungendo quantomeno il quinto posto, posizione che comunque garantisce l’opportunità di puntare al podio durante la corsa.

"Sì, considerando la situazione, aver saltato le FP3, essere praticamente al buio, non aver montato gomme nuove oggi prima delle qualifiche, non è stata una giornata ideale. Ma è quello che è. Credo che, visti i margini ridotti, la nostra preparazione non sia stata ideale. Ieri avevamo un ottimo ritmo, credo che la giornata fosse ottima. Ma purtroppo oggi non siamo riusciti a dimostrare quello che eravamo in grado di fare".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Come spesso accade, dopo un contatto o incidente come quello vissuto in FP2, i piloti abbassano la visiera resettando la propria mente: "No, [l’incidente] non ha avuto alcuna influenza. Questo genere di cose può accadere. E purtroppo abbiamo avuto problemi anche con il motore, che abbiamo dovuto cambiare. È stato un po' troppo".

Il weekend con la differente allocazione ha costretto i piloti a utilizzare tutti e tre i compound in qualifica, qualcosa a cui i piloti devono ancora abituarsi, soprattutto quando si tratta di usare la hard o se non hai avuto l’opportunità di testare la mescola più soffice: "È piuttosto complicato, soprattutto se hai un problema come quello che ho avuto io, vai completamente alla cieca e la prima volta che corri con le gomme morbide è in Q3, e sei sempre un passo indietro".

Partendo in terza fila, l’aspetto cruciale sarà chiaramente quelle di evitare contatti nel primo giro, cercando comunque qualche spiraglio per recuperare delle posizioni: “Beh, più si è avanti e meglio è. Sono in terza fila, quindi spero di poter entrare in seconda fila. Non voglio arrivare in testa, ma ovviamente voglio guadagnare posizioni e spero di riuscirci domani".

"Per noi domani [domenica] sarà fondamentale essere in grado di seguire il gruppo, non perdere tempo in gara e non usare le gomme più del dovuto".