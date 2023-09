F1 | Russell: "Felici del quarto posto con set-up pensato per la gara"

Il finale della prima parte di stagione non è stato semplice per George Russell, il quale ha attraversato un periodo in cui mancavano sia la fiducia nella vettura che i risultati. Tuttavia, il terzo posto in griglia di partenza a Zandvoort ha rappresentato un segnale incoraggiante, a cui è seguito un ottimo quarto posto a Monza.

Seppur sia presto per dire di aver completamente svoltato, dietro questi miglioramenti c’è anche un lungo lavoro con gli ingegneri, che hanno compreso come in determinati contesti l’inglese abbia esagerato sulle scelte d’assetto, andando nella direzione errata. In Italia è però giunto un bel quarto posto in qualifica, davanti al proprio compagno di squadra di circa due decimi.

"È una sorta di ritorno alle origini. Abbiamo fatto un ottimo reset, e sono tornato ai miei livelli delle prime sei gare, dopo aver perso un po' la strada prima della pausa estiva. Non cerco più di reinventare la ruota, dobbiamo semplicemente accettare quale sia il passo della vettura", ha raccontato il britannico.

George Russell, Mercedes W14

Una conferma che arriva dopo un venerdì dalle due facce: da una parte c’era la sicurezza di poter ben figurare sulle mescole più dure, dall’altra qualche incertezza di poter replicare le medesime performance anche sul compound più tenero. L’aspetto centrale sarebbe stato quello di centrare la corretta finestra di funzionamento della soft, qualcosa che non era riuscita al venerdì. Chiaramente non era possibile andare oltre la quarta posizione vedendo quanto siano stati vicini e competitivi i primi tre, anche perché Russell ha raccontato di aver lavorato soprattutto in direzione gara.

“La quarta posizione era il massimo potenziale oggi, se avessi provato a fare un giro per la pole, cercando di trovare tre decimi in più, sarei finito nella ghiaia perché tre decimi in più non erano possibili".

Russell ha aggiunto che la Mercedes si aspettava di faticare a Monza più che su altre piste a causa della natura a basso carico del circuito, mentre le prestazioni migliori della W14 sono giunte generalmente su quei tracciati che prevedono di caricare le ali. “Sappiamo sicuramente che, come squadra, i nostri punti di forza sono i circuiti ad alto carico, come Barcellona, Zandvoort, Budapest. È chiaro che questo è stato il nostro punto di forza e abbiamo faticato un po' di più in circuiti come Baku e Spa. Ci aspettavamo quindi di fare un po' di fatica qui. Abbiamo impostato la vettura più per la gara, perché non ci aspettavamo di essere così veloci, quindi la quarta posizione è un ottimo punto di partenza”.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Penso che avremo un buon passo di gara, il degrado degli pneumatici non sembra molto elevato, non lo è mai stato qui a Monza", ha poi aggiunto Russell, sottolineato come anche già al venerdì si sia notato un consumo piuttosto contenuto degli pneumatici, in particolare sui compound più duri.

"Con le ali posteriori così scaricare sorpassare non è così facile, perché anche quando si apre il DRS si guadagnano solo uno o due decimi, quindi dobbiamo essere veloci nei pit-stop. Mi aspetto di avere un degrado migliore rispetto alla Ferrari, quindi la possibilità è quella di essere più veloci nei pit-stop e di fare qualcosa di leggermente diverso".