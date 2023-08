F1 | Norris: "In McLaren momenti difficili, ma voglio stare qui"

Dalle stalle alle stelle. Sin dal giorno della presentazione della MCL60, McLaren sapeva bene che nelle prime gare avrebbe dovuto rincorrere non solo i soliti avversari, ma anche quelli che spesso ha tenuto alle spalle nelle ultime 2 stagioni. E così è stato.

Una serie di gare sconfortanti, quelle iniziali, che sono state mandate nel dimenticatoio con il grande pacchetto di novità introdotto a inizio estate. Dal dover lottare per le ultime posizioni, a poterlo fare per la pole e per il podio. Un cambiamento talmente evidente da aver sorpreso tutti, perfino i membri del team stesso.

In questa altalena prestazionale, una delle principali certezze della McLaren è stata Lando Norris. Il pilota britannico ha sottoscritto un contratto a lungo termine con la squadra diretta da Andrea Stella. Una dichiarazione di intenti di un ragazzo che si conferma un talento assoluto, ma che per esprimersi al meglio - così come tutti i colleghi - necessitava di un mezzo all'altezza delle aspettative.

"Credo che ci sia sempre un po' di sollievo, nel passare da una situazione difficile a un cambiamento così importante", ha risposto quando Motorsport.com gli ha chiesto se c'era un senso di rassicurazione sui recenti risultati e prestazioni della McLaren, visto il suo accordo a lungo termine.

"Anche se avessimo fatto la metà del passo che abbiamo fatto, credo che lo avremmo visto come un segnale positivo. Ma il passo è stato ancora più grande di quanto ci aspettassimo. Quindi, ovviamente, è un sollievo, ma non solo per me, credo per tutta la squadra".

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Erik Junius

"Durante l'inverno abbiamo fatto un grosso passo indietro per rivalutare tutto ciò che stiamo facendo e la strada che stiamo percorrendo, e per questo motivo abbiamo ritardato un po' l'introduzione degli aggiornamenti che avevamo in programma e sulla vettura. Ma ci siamo presi il nostro tempo e abbiamo dovuto avere pazienza".

Quando gli è stato chiesto se avesse mai avuto dei ripensamenti sul prolungamento del contratto nel 2022, Norris ha risposto: "Ci sono momenti frustranti e difficili, ma in nessun momento ho pensato: 'Non è qui che voglio stare'".

"Certo, ci sono momenti in cui avrei voluto avere una macchina più competitiva e avrei voluto iniziare l'anno in modo più tranquillo. All'inizio dell'anno non si hanno molte speranze quando si fatica come abbiamo fatto noi.

Ma sono sempre molto felice di essere con la squadra in cui mi trovo, ho ancora molta fiducia nel fatto che la McLaren sia in grado di raggiungere i suoi obiettivi e allo stesso tempo di raggiungere i miei, che sono quelli di vincere gare e campionati con loro".

"E quando ci sono aggiornamenti e situazioni come questa, ovviamente c'è sollievo. Sono segnali molto positivi che ci permettono di superare Aston, Ferrari, di lottare contro Mercedes e di non essere lontani da una Red Bull con un solo upgrade".