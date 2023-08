F1 | Hulkenberg: "Zero podi? Se farò 200 GP, avrò fatto qualcosa di buono"

Hulkenberg ha preso il via a 193 gare di F1 - senza contare le gare di Melbourne del 2013, Spa del 2015 e Silverstone del 2020 in cui non è partito - con un quarto posto come miglior risultato.

Ha ottenuto questo risultato tre volte per quelle che allora si chiamavano Force India e Sauber tra il 2012 e il 2016, ma ha sfiorato altri podi.

Tra questi, l'incidente con Lewis Hamilton dopo aver condotto gran parte del Gran Premio del Brasile 2012 e il secondo pit stop lento che gli ha fatto perdere un probabile terzo posto nel GP di Monaco 2016.

In questa particolare classifica, alle sue spalle troviamo Adrian Sutil, che ha preso parte a 128 Gran Premi senza riuscire ad assaporare la gioia del podio.

Quando gli è stato chiesto se si sentisse frustrato per la sua mancanza di trofei in F1, anche considerando che non ha mai guidato per una squadra di primo piano nel campionato, Hulkenberg ha risposto: "È un dato di fatto".

"Ovviamente, quando si inizia a pensarci è un po' frustrante. Perché ogni pilota del passato e di oggi vuole vincere, idealmente. Ma allo stesso tempo, non ho mai avuto la macchina giusta".

"Ho avuto buone macchine e ho anche avuto l'opportunità di salire sul podio, ma poi per vari motivi non è mai successo. Non è mai scattato nulla".

"Ma, ad essere onesti, sono ancora in una posizione felice, perché mi sto divertendo. E se ci ripenso, è ovvio che avrei potuto fare meglio".

"Ma non sono amareggiato o frustrato per questo. Sono in una buona posizione e credo che raggiungerò i 200 Gran Premi più avanti nella stagione, intorno al Messico".

"E anche se non sono salito sul podio, penso che se fossi stato così male non sarei riuscito a rimanere in giro per 200 Gran Premi - quindi, ci deve essere qualcosa di buono in quello che faccio".

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hulkenberg ha anche detto che le sue possibilità di ottenere un podio in tutta la sua esperienza in F1 si sono ridotte a "meno di una manciata" di occasioni.

"Sono qui, in Formula 1, a lavorare giorno per giorno e a cercare di massimizzare il nostro potenziale", ha detto a proposito di come vede ora la sua carriera, che ha avuto una ripresa tardiva con la Haas dopo aver perso il suo sedile alla Renault nel 2020 ed aver fatto qualche sostituzione per Racing Point ed Aston Martin nel frattempo.

"Devo massimizzare quello che ho. E le opportunità del passato, purtroppo, non hanno funzionato. Certo, in quel momento è stato molto frustrante, ma è così".

"L'altro giorno qualcuno mi ha detto che c'è una statistica che dice 'più gare senza podio. Ma c'è un'altra statistica, come 'il maggior numero di punti senza vittoria o senza podio in F1' (Hulkenberg ne ha 530, davanti ai 124 di Sutil). Il punto è che questa statistica parla per me".

Dopo l'impressionante carriera nelle categorie minori e la pole in Brasile nel 2010 con la Williams, Hulkenberg si aspettava di essere ingaggiato da una squadra di F1 di primo piano ed una decina di anni fa era stato regolarmente collegato ad un passaggio alla Ferrari.

Ma questo non è mai avvenuto e da allora ha trascorso la sua lunga carriera in F1, correndo principalmente per squadre di medio livello.

Hulkenberg, che è alto un metro e ottanta, afferma che la sua altezza "non ha sicuramente aiutato" e ritiene di aver perso l'opportunità di correre per squadre migliori a causa dei requisiti di peso e di abitacolo della F1, che favoriscono i piloti più piccoli.

A quanto pare, l'altezza di Hulkenberg è stata una delle ragioni per cui la Ferrari ha deciso di non ingaggiarlo nel 2013.

"Non ho mai avuto una risposta in cui mi dicessero: 'Mi dispiace, no. Ti abbiamo rifiutato perché sei troppo alto'", ha detto Hulkenberg. "Probabilmente non me l'avrebbero detto direttamente in faccia".

Ma sono abbastanza sicuro che questo abbia ostacolato le opportunità e le occasioni di passare su una vettura di punta".

"Problemi di packaging, meno spazio, più peso, non sono il modo giusto di procedere in questo settore".