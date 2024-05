F1 | Newey: "Non ho piani, è arrivato il momento di prendersi una pausa"

All'inizio della settimana, la Red Bull ha annunciato che Adrian Newey lascerà la squadra di Milton Keynes dopo quasi due decenni di attività, svolgendo un ruolo importante nella progettazione delle auto che hanno portato Sebastian Vettel e Max Verstappen a vincere diversi campionati del mondo.

Con la spaccatura interna che si è creata all'inizio dell'anno in Red Bull con il caso Horner, Newey ha ritenuto che fosse il momento giusto per lasciare la squadra. Pur continuando a lavorare sulla hypercar RB17, si allontanerà dal coinvolgimento in F1 e sarà libero di unirsi ad altre squadre a partire da marzo 2025.

Questo darebbe a Newey ancora un po' di tempo per fare la differenza in vista del cambio regolamentare del 2026, ma, nonostante il forte interesse della Ferrari, il 65enne ha dichiarato che al momento non ha "alcun piano" per unirsi ad una squadra rivale, perché ha bisogno di un po' di tempo fuori dalla Formula 1.

"La Formula 1 è un'attività totalizzante e io ci lavoro da molto tempo", ha dichiarato Newey a Sky Sports F1. "Il 2021 è stato un anno davvero impegnativo per la lotta serrata con la Mercedes nel campionato, e allo stesso tempo per la ricerca e lo sviluppo della RB18, che è la madre di questa generazione di vetture".

"Non so, è arrivato un momento in cui ho sentito, come diceva Forrest Gump, 'mi sento un po' stanco'". Quando gli è stato chiesto da quanto tempo stesse pensando alla sua decisione, ha risposto: "Da un po' di tempo, se devo essere sincero".

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Credo che durante l'inverno, e poi con l'evolversi degli eventi di quest'anno, ho pensato... Ho la fortuna di non aver bisogno di lavorare per vivere. Lavoro perché mi piace e ho pensato che fosse il momento giusto per fare un passo indietro, prendermi una piccola pausa e fare un bilancio della mia vita".

"Mandy, mia moglie e i cani, probabilmente viaggeremo. Prenderemo un camper o qualcosa del genere e andremo in Francia a goderci la vita. Poi forse a un certo punto, non so quando, mi troverò sotto la doccia e dirò che questa sarà la prossima avventura. Al momento non c'è un piano".

Lewis Hamilton, che passerà dalla Mercedes alla Ferrari nel 2025, ha detto che Newey sarebbe in cima alla lista delle persone con cui vorrebbe lavorare in F1.

"Onestamente, è molto gentile da parte di Lewis dire questo e sono molto lusingato", ha risposto Newey quando gli sono stati sottoposti i commenti di Hamilton. "Ma è arrivato il momento di prendersi una piccola pausa e vedere cosa succederà".