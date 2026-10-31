Prove Libere

Formula 1 Messico

F1 | Messico, Libere 3: Norris svetta battendo di un millesimo Antonelli, Leclerc 3°

La McLaren continua a sorprendere in positivo conquistando il miglior crono dell'ultimo turno di libere davanti ad Antonelli per un solo millesimo. Terzo Leclerc, il cui distacco supera un decimo. Quinto Verstappen più in difficoltà con i freni, mentre è sesto Hamilton con l'altra Ferrari.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 31 ott 2026, 18:45

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Lando Norris, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La notizia del giorno è senza dubbio l’allontanamento di Esteban Ocon dalla Haas, arrivato del tutto a sorpresa, con la scelta del team americano di sostituirlo per il resto del weekend con Ryo Hirakawa. Ma, al di là delle vicende extra-pista, l’ultimo turno di prove libere ha fornito delle indicazioni interessanti su quanto si potrebbe invece vedere più tardi in qualifica.

A siglare il miglior crono del turno è stato Lando Norris con una McLaren che continua a sorprendere qui in Messico, una pista dove serve tanto carico aerodinamico. Il britannico ha battuto di un millesimo Andrea Kimi Antonelli, confermando quanto di buono si era già visto ieri, in maniera anche, si potrebbe dire, inaspettata, considerando quanto si era visto negli ultimi appuntamenti.

Anzi, lo stesso Norris alla vigilia non sembrava convinto della possibilità che qui la MCL40 potesse essere particolarmente competitiva, ma la vettura di Woking si sta dimostrando consistente. Alle sue spalle c’è Antonelli, con il miglior crono dell’italiano arrivato nel primo tentativo su gomma nuova.

L’italiano della Mercedes in realtà si era lanciato per un secondo tentativo, siglando il record proprio nel primo settore, ma nel resto del giro non è riuscito a migliorarsi ulteriormente in termini complessivi. Alle spalle di Antonelli c’è Charles Leclerc, per cui è però importante specificare che il tempo, invece, non è arrivato al primo tentativo, ma quando con le gomme avevano già percorso qualche giro.

Il pilota della Ferrari si era infatti lanciato in altri tentativi senza migliorarsi a causa di un eccessivo scivolamento del posteriore, con la vettura che tendeva a muoversi rendendola difficile da guidare.

La sensazione è che per la Ferrari non sia stato così immediato centrare la corretta finestra operativa in cui far lavorare gli pneumatici, con l’attenzione che si sposta ora alla qualifica dove la Rossa si giocherà tanto del suo weekend. L’altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, ha chiuso con il sesto tempo, ma nel suo caso il margine dalla vetta inizia a farsi molto più consistente, perché il britannico è a quasi mezzo secondo da Norris.

Tra le due Rosse si sono inseriti Oscar Piastri, distante quasi due decimi dal compagno di squadra e più in difficoltà nei tratti lenti di cui si è lamentato più volte via radio durante il turno, oltre a Max Verstappen che, invece, nel corso della sessione ha sottolineato le difficoltà nel far funzionare i freni che lo hanno portato più volte all’errore.

Non è andato oltre il settimo tempo George Russell, in difficoltà nel trovare la giusta chiave con questa W17 aggiornata che ha ridotto ulteriormente la finestra di funzionamento della monoposto. L’inglese ha chiuso a oltre mezzo secondo da Antonelli, precedendo l’altra Red Bull di Isack Hadjar di due millesimi.

A chiudere la top 10 sono le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindlad, tra l’altro con ottimi tempi. Il neozelandese è infatti distante solo quattro millesimi da Hadjar, ma soprattutto c’è un dato ancora più netto e importante: il vantaggio sul resto del gruppo. Entrambi i piloti di Faenza hanno infatti chiuso il terzo turno di libere con un vantaggio di oltre quattro decimi sul primo degli inseguitori, ossia Nico Hulkenberg con l’Audi.

Non sono scesi in pista per problemi Gabriel Bortoleto con l’altra R26 e l’idolo di causa Sergio Perez con la Cadillac.

FP3

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 26

1'17.600

S 199.670 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 24

+0.001

1'17.601

0.001 S 199.667 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 21

+0.117

1'17.717

0.116 S 199.369 4 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.195

1'17.795

0.078 S 199.169 5 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 21

+0.351

1'17.951

0.156 S 198.771 6 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 18

+0.469

1'18.069

0.118 S 198.470 7 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

+0.507

1'18.107

0.038 S 198.374 8 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 19

+0.509

1'18.109

0.002 S 198.368 9 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 28

+0.513

1'18.113

0.004 S 198.358 10 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+0.537

1'18.137

0.024 S 198.297 11 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 32

+0.960

1'18.560

0.423 S 197.230 12 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 31

+1.052

1'18.652

0.092 S 196.999 13 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 26

+1.074

1'18.674

0.022 S 196.944 14 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 25

+1.250

1'18.850

0.176 S 196.504 15 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 22

+1.327

1'18.927

0.077 S 196.313 16 C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 22

+1.614

1'19.214

0.287 S 195.601 17 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 26

+1.701

1'19.301

0.087 S 195.387 18 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 21

+1.776

1'19.376

0.075 S 195.202 19 R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 32

+1.904

1'19.504

0.128 S 194.888 20 V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 22

+2.742

1'20.342

0.838 S 192.855 21 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 2

S 22 S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 1

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