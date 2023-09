F1 | Mercedes bene in staccata, ma per la gara il drag spaventa

Monza è stata in passato terra di conquista da parte di Mercedes. Ora, invece, sembra essere uno dei peggiori spauracchi per il team che, da due anni a questa parte, arranca nella lotta per essere il primo team dopo l'imprendibile Red Bull Racing.

Da due anni a questa parte le monoposto di Brackley soffrono sui circuiti a basso carico aerodinamico, dove serve un'ottima penetrazione aerodinamica e poco drag per toccare velocità di punta molto elevate. La situazione s'è ripresentata ieri, nel corso delle qualifiche del Gran Premio d'Italia a Monza, e con alte probabilità rivedremo la medesima situazione nella giornata odierna, in gara.

George Russell è riuscito a limitare i danni, firmando il quarto tempo in qualifica, mentre Lewis Hamilton non è andato oltre l'ottavo tempo, staccato di poco più di mezzo secondo dal tempo che ha regalato la pole position a Carlos Sainz Jr.

A rendere la situazione della Mercedes più chiara, sono i dati offerti dalle speed trap della prima variante, posta a 212 metri prima della chicane. George Russell, in qualifica, ha toccato i 338,6 km/h, il dato più basso fatto registrare ieri, mentre Lewis Hamilton ha fatto meglio di poco: 340,6 km/h.

Il dato diventa inquietante andando a compararli con quelli dei piloti che possono usufruire dei motori Ferrari. Carlos Sainz, autore della pole, ha toccato i 350,8 Km/h nello stesso punto, mentre il più veloce si è rivelato Kevin Magnussen con 351,9 Km/h.

Le due Mercedes W14 sono risultate le più lente anche nella classifica stilata dalla speed trap posta poco prima dell'Ascari (oggi curva dedicata a Michele Alboreto). Secondo Toto Wolff, questi dati rappresentano bene i problemi di drag che stanno affliggendo ormai da tempo le monoposto di Brackley.

"Io credo che sia tutto dovuto al troppo drag", ha dichiarato il team principal di Mercedes. "Le monoposto hanno troppa resistenza all'avanzamento per questo tipo di circuiti ad alta velocità".

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Quando guardiamo le top speed, e ho appena guardato il foglio delle velocità di punta più elevate, siamo ultimi praticamente ovunque. Puoi avere ancora tanto drag e non veloce sui rettilinei, ma ottenere anche buoni tempo. Ma soprattutto, in generale siamo troppo frenati dal drag, quello è certo".

Allora come si spiega il buon risultato ottenuto da George Russell, quarto a 377 millesimi da Carlos Sainz? Mercedes soffre sui rettilinei, sulle velocità di punta, e questo potrebbe rivelarsi un aspetto molto importante in vista della gara di oggi. Russell dovrà difendersi da piloti che sono alle sue spalle dotati di monoposto molto rapide sui rettilinei. Sergio Perez e Alexander Albon su tutti.

Le W14, però, nei loro migliori giri in Q3 hanno mostrato un dato molto interessante: sono risultate le più efficaci in frenata. Alla staccata della prima variante, alla Roggia, a Lesmo 2 e all'Ascari (Alboreto) le Frecce Nere sono risultate le più rapide in tutte le staccate che precedono queste curve, ovvero per il 17,9% del giro.

In questo fondamentale, Russell ha fatto meglio rispetto a Hamilton e i quasi 2 decimi che li separano spiegano bene quanto il giovane britannico abbia trovato un bilanciamento migliore rispetto al 7 volte iridato. In gara, però, le cose saranno più difficili ed essere forti in staccata potrebbe non bastare per difendersi da chi, dietro, è meglio attrezzato con il DRS aperto.