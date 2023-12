F1 | Max sorprende: "RB19 ha difetti. Li sistemeremo sulla RB20"

Carta canta: una stagione da 21 vittorie su 22 gran premi disputati sarebbe sufficiente per definire in meno di una riga la stagione 2023 di Red Bull Racing. La RB19 è stata una macchina praticamente perfetta, inceppatasi appena un attimo, a Singapore, ma sotterrando l'inghippo in men che non si dica, lasciando una briciola agli avversari e umiliandoli per quel che riguarda tutto il resto.

Eppure... Eppure anche la monoposto forse più dominante della storia della Formula 1 ha avuto e ha ancora dei difetti. Max Verstappen, tre volte iridato e mattatore di una stagione forse irripetibile, ha ammesso di sperare nella RB20. In che senso è presto detto: la nuova monoposto dovrà cancellare, o diminuire in maniera significativa, alcuni problemi che le RB19 hanno denotato nel corso della passata stagione.

"Non credo che si possa parlare di percentuali o altro riguardo le cose da cambiare, ma ci sono sempre cose che possiamo migliorare", ha iniziato il 3 volte campione del mondo.

"Sappiamo che la vettura è stata dominante, molto dominante, ma abbiamo anche visto alcuni problemi, alcuni punti deboli dove penso che potremo fare meglio sulla prossima monoposto. Stiamo lavorando proprio su questo".

Diversi avversari - tra cui Lewis Hamilton - hanno fatto notare come la Red Bull non abbia apportato grandi novità alla RB19 da agosto in poi. Christian Horner, team principal della squadra campione del mondo Costruttori, ritiene che il team abbia spinto molto per migliorare la RB19 in virtù del fatto che i regolamenti tecnici rimarranno pressoché i medesimi anche la prossima stagione.

"Penso che, con regolamenti stabili, tutti gli avversari si avvicineranno a noi convergendo sui medesimi concetti di monoposto. Lo abbiamo visto in diversi momenti nel corso della stagione passata. Quindi, per noi, è fondamentale continuare a evolverci".

"Penso che tutti gli aspetti della RB19 vengano analizzati per evolvere nella RB20, sperando di renderla ancora più forte. Perché sono sicuro che i nostri avversari faranno di tutto per migliorarsi in maniera netta rispetto al 2023".

Verstappen ha poi parlato delle aspettative legate alla RB20 e alla stagione 2024. Quasi irrealistico ripetere la dominante stagione 2023, ma l'obiettivo della Red Bull e del 26enne olandese rimane quello di lottare per i titoli e avere una macchina competitiva.

"Realisticamente il 2024 non sarà molto meglio della stagione che abbiamo appena terminato, ma credo che non si tratti sempre di cercare di vincere 20 gare".

"Si tratta anche di cercare di migliorare se stessi e la vettura. E se l'anno prossimo avremo una RB20 migliore della RB19 e potremo lottare ancora per i Mondiali, ma vinceremo solo 10 gare, andrà bene lo stesso".

"E' solo che la concorrenza intorno a noi è stata piuttosto altalenante. Un fine settimana c'era una squadra, quella dopo un'altra ancora. Quindi mi aspetto che l'anno prossimo gli avversari abbiano imparato molto con questo regolamento, visto che sarà praticamente immutato", ha concluso un sibillino Verstappen.