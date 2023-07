F1 | Leclerc: "L'obiettivo è prendere almeno il 2° posto"

Sulla carta, Silverstone era una pista sulla quale la Ferrari avrebbe potuto avere qualche difficoltà in più rispetto al grande passo avanti mostrato in Austria, e in parte è stato così finora. E' vero che questa volta le SF-23 si sono dovute accontentare del quarto e del quinto posto in griglia, ma anche sul tracciato britannico si sono fin qui confermate più veloci delle Mercedes e delle Aston Martin.

La sorpresa di giornata però sono state le McLaren, che sono andate ad artigliare il secondo ed il terzo posto con Lando Norris ed Oscar Piastri, stupendo anche Charles Leclerc, che domani si schiererà alle loro spalle, in quarta posizione: "Vanno veramente forte, bisogna vedere il passo gara, però oggi sono rimasto sicuramente sorpreso da quello che hanno fatto Lando e Oscar", ha detto il monegasco ai microfoni di Sky Sport F1.

La nota positiva comunque è che gli aggiornamenti introdotti in Austria sembrano funzionare abbastanza anche su questa pista, perché Leclerc era in linea per battere le MCL60 fino al secondo settore, poi forse ha esagerato nel T3 e lo ha pagato. "L'approccio che ho avuto stava pagando, almeno fino all'ultimo settore. In queste condizioni è molto difficile, perché appena vai oltre il limite perdi un po' di più del solito. Anche alle curve 6 e 7 avevo fatto fatica", ha spiegato.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

L'altra buona notizia di oggi è che nelle prime fasi della qualifica ci sono state di nuovo quelle condizioni che lo avevano messo in grande difficoltà nelle ultime gare, quando bisogna usare le slick sulla pista umida, e questa volta non ha avuto grandi problemi ad avanzare fino alla Q3.

"Ci sono comunque degli aspetti positivi, perché sono contento del passo avanti che abbiamo fatto nelle condizioni della Q1 e della Q2, quelle in cui non ero andato bene negli ultimi Gran Premi. Non sono ancora al livello che vorrei essere, ma va già molto meglio. Mi sentivo molto più a mio agio. Poi in Q3 a volte va bene ed altre meno, oggi è una giornata di quelle, ma ho dato tutto".

Come ormai abitudine in questa stagione, Verstappen sembra essere fuori portata per tutti, ma Charles sembra fiducioso di poter provare a giocarsela con le McLaren e con le Mercedes per il ruolo di primo degli "altri".

"L'obiettivo è andare a prendere almeno il secondo posto. Non abbiamo dubbi che la Mercedes sia molto forte sul long run, sulla McLaren invece c'è qualche punto di domanda, perché non ci aspettavamo che fossero così forti in qualifica. Io nella FP1 avevo un buon feeling, ma poi nella FP2 non ho girato e sembrava che facessimo un po' più fatica, quindi non ho ancora le risposte".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: James Sutton / Motorsport Images