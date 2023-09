F1 | Lance Stroll non correrà al Gran Premio di Singapore

Al via del Gran Premio di Singapore 2023 di Formula 1 ci saranno solo 19 piloti. Lance Stroll non prenderà parte all'evento di Marina Bay previsto per questo pomeriggio, alle ore 14:00 italiane, dopo l'incidente che lo ha visto protagonista nelle qualifiche andate in scena nella giornata di ieri.

Il pilota canadese è andato a sbattere violentemente contro il muro, dopo aver perso il controllo del posteriore. A nulla è servito il tentativo di riprenderlo, perché la sua AMR23, dopo aver fatto 'pendolo' ha puntato contro il muro, finendo per sbattere.

A tenere fuori Stroll dalla gara di oggi sono due fattori principali. Il primo dei due è fisico: Lance è ancora dolorante a causa del forte impatto contro il muro. Il secondo, invece, riguarda le tempistiche di riparazione del mezzo. Troppi i danni subiti dalla AMR23 numero 18 e troppo poco il tempo per rettificarla e metterla in pista per prendere parte alla gara.

Ad annunciare il forfait di Stroll dalla gara è stato il team Aston Martin Racing con un breve comunicato diffuso questa mattina.

"In seguito all'incidente occorso a Lance durante le qualifiche del Gran Premio di Singapore, Lance e la Aston Martin Aramco Cognizant Formula One®️Team hanno deciso di comune accordo che non parteciperà alla gara di questa sera. Il team ha dovuto affrontare un enorme lavoro di riparazione dell'auto oggi e Lance è ancora dolorante dopo un impatto così forte. L'attenzione di Lance si sposta ora sul completo recupero in vista del Gran Premio del Giappone".

Queste invece le parole di Mike Krack, team principal di Aston Martin, sempre legate alla mancata partecipazione di Stroll al Gran Premio di Singapore: "Tutto il team è sollevato dal fatto che Lance sia potuto uscire dalla macchina dopo l'incidente di ieri, ma sente ancora i postumi di un impatto così forte. La nostra priorità ora è che si riprenda completamente e rapidamente. Insieme, abbiamo deciso che non parteciperà alla gara di questa sera e che si concentrerà sul ritorno nell'abitacolo per il Gran Premio del Giappone del prossimo fine settimana".

La vettura di Lance Stroll, Aston Martin AMR23, pesantemente danneggiata dopo un incidente alla fine della Q1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Aston Martin, dunque, si concentrerà oggi sulla sola monoposto di Fernando Alonso, classificatasi settima nelle qualifiche di ieri. Oggi l'asturiano partirà così dalla quarta fila, ma con l'ambizione di recuperare posizioni per via dell'ottimo passo gara mostrato nelle Libere 2 di venerdì.

Stroll, invece, ha commentato il suo incidente di ieri spiegandone la dinamica: "Non stavamo migliorando nell'ultimo giro, con un'uscita di pista davvero pessima. C'era tanto traffico e gente che cercava di preparare il giro alla fine".

"Siamo stati fermati alla pesa e questo ci ha fatto finire in fondo alla fila e poi ho dovuto cercare di superare un sacco di auto per riuscire a fare il mio giro prima della fine della sessione".

Secondo Stroll, la scia lasciata dalla Alpine di Pierre Gasly davanti a sé è stata esagerata dalla natura di Singapore, data la vicinanza dei muretti del tracciato stradale, per far perdere aderenza alla vettura.

Ha proseguito: "Ho iniziato il mio giro due secondi dietro una delle Alpine, il che non è proprio l'ideale per le prestazioni aerodinamiche".

"Non riuscivo a migliorare il mio tempo sul giro per poter accedere alla Q2, quindi ho affrontato l'ultima curva per cercare di recuperare un po' di tempo. Ma non è stato possibile".

"E' successo rapidamente, ma so perché ho avuto l'incidente. Era solo perché non andavo abbastanza veloce per passare".

"Avere la macchina due secondi davanti è davvero negativo per l'aerodinamica. Qui si perdono tonnellate di deportanza, soprattutto a causa dell'imbuto dei muretti".